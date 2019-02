Video en GAM, no es del Cártel de Jalisco: Jesús Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez mencionó que el video difundido a través de redes sociales sobre presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación no precisamente, pertenece a ese grupo delincuencial, sino que se trata de un grupo que le envió un mensaje a otro.

“No necesariamente es del Cártel Jalisco sino de entre grupos que están en la Gustavo A. Madero, nosotros, desde el 8 de diciembre tenemos grupos de trabajo en esa alcaldía que ya han tenido resultados positivos bajando el homicidio y otro tipo de delitos”.

Orta Martínez detalló que seguirán con la presencia de los elementos policiacos y seguirán con trabajos de inteligencia para ver cómo se va dando la actuación de los grupos que generan violencia e incidencia delictiva.

“El Cártel de Jalisco no está operando de manera activa en la Ciudad de México como lo he comentado es posible que tengan presencia, pero no generando violencia eso sí lo puedo comentar”.

El Jefe policiaco dijo que en la Gustavo A. Madero son grupos que controlan los taxis piratas y los tianguis y controlan el narcomenudeo en la zona aunque no quiso revelar los nombres.

“No voy a dar datos sobre eso porque tenemos al respecto varias investigaciones, de las cárceles no necesariamente”.

En otro tema, Orta Martínez dijo que el tema de gota a gota está vinculado a La Unión y está focalizado en el centro aunque ya se extiende a otras zonas de la Ciudad.

Como se recordará, un presunto grupo delictivo, con presencia en otras entidades del país, asegura que está “trabajando” en la zona de Cuautepec, Zona Escolar, La Pastora y Chalma.

El grupo de cuatro sujetos encapuchados y con armas de alto poder asegura que está en alerta para mantener el orden en esta zona.

