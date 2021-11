Afectados prevén denunciar a empresa responsable de la Feria de Metepec 2021

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa Diamante MG respecto al proceso de reembolso por compra de boletos en línea para los espectáculos previstos en la Feria Espacio Metepec 2021 que finalmente fueron cancelados, varios afectados prevén interponer denuncias penales por presunto fraude.

De acuerdo con las personas consultadas, hasta este 21 de noviembre no se ha iniciado el proceso de reembolso para quienes adquirieron boletos de entrada para espectáculos de artistas como Christian Nodal y Julión Álvarez, entre otros, motivo por el cual ya contemplan proceder en contra de la empresa Diamante MG.

Sin embargo, hay algunas personas que aseguraron ya recibir su reembolso, entre ellas quienes pagaron sus boletos con PayPal o tarjetas de entidades financieras como BBVA.

“Hay algunos que dicen que ya les depositaron, pero la gran mayoría estamos sin nuestro dinero ni una respuesta por parte de la empresa o los organizadores. Solicitaron que enviáramos un correo electrónico pero a algunos no les respondieron y a los que sí, nos dijeron que el reembolso se vería reflejado en un plazo de cinco días hábiles, pero no pasó”, aseguró Juan, uno de los afectados.

Por lo anterior, es que varias prevén realizar denuncias penales en contra de la empresa Diamante MG.

“Yo mandé mi correo desde el lunes 15, me lo contestaron y decía que eran cinco días hábiles a partir de ese mismo día, pero también decían que si no se veía reflejado el pago ya era cuestión del banco. Llamé a mi banco pero me dijeron que ellos no tienen responsabilidad de algún reembolso si la empresa con quien se adquirió el producto o servicio no lo hace”, entonces, ¿cómo estoy seguro que la empresa sí me está devolviendo mi dinero?”, cuestionó Gustavo, otro afectado.

Tras la cancelación de la feria Espacio Metepec 2021, continúa el reembolso para quienes compraron boletos para este evento artístico / Luis Rodríguez | El Sol de Toluca

El lunes 15 de noviembre a través de la página de Facebook de Espacio Metepec 2021, se dio a conocer cómo sería el proceso de devolución para todos los que compraron sus boletos para los espectáculos cancelados.

En dicha publicación, la empresa Diamante especifica que las compras en línea serán reembolsados de igual manera, por lo que los interesados debían enviar un correo electrónico o contactar a la empresa a través de la página www.ticketmex.com.mx.

En tanto que los reembolsos para compras en taquilla, hoteles y tiendas Oxxo se realizaron entre el 15 y 17 de noviembre.

“El número de teléfono que tienen en su página ya está fuera de servicio, no contestan correos ni mensajes y no hay forma de que nos den una respuesta. Somos varios los que estamos en las mismas y no nos están dando otra opción más que denunciarlos”, agregó Gael, otro afectado.

Cabe recordar que la feria Espacio Metepec 2021 fue cancelada el sábado 6 de noviembre luego del atentado contra una unidad de la banda La Adictiva durante esa madrugada, y tras las amenazas en contra de público y artistas, realizadas con lonas presuntamente firmadas por integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán y distribuidas en vías estatales en las inmediaciones de Metepec, la mañana del 5 de noviembre.