Naucalpan regresa al gobierno federal el rancho decomisado al suegro de La Barbie

El rancho Los Tres García, propiedad que era de Carlos Montemayor, suegro del narcotraficante Edgar Valdez, La Barbie, regresará a manos del gobierno federal tras el fallido plan del municipio de convertirlo en una universidad pública.

Durante sesión de cabildo del ayuntamiento, los regidores, síndicos y la presidenta municipal, Angélica Moya Marín, acordaron devolverle al gobierno federal el rancho Los Tres García, decomisado al crimen organizado y donado en 2019 a favor del municipio para construir la Universidad Pública Naucalpense, proyecto que no concluyó la anterior administración municipal.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El predio se regresará al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) para que sea el gobierno de la República el que continúe con la creación de la universidad.

La entonces presidenta municipal morenista, Patricia Durán, confirmó en 2019 a El Sol de México que invertiría inicialmente 32 millones de pesos para la construcción de la escuela y que tendría capacidad para tres mil 500 alumnos de carreras acordes a la demanda laboral de la región. El plan era iniciar clases en marzo de 2020.

Su administración no efectuó las obras requeridas para ello, a pesar de contar con presupuesto.

La actual alcaldesa panista, Angélica Moya Marín, aseguró que devolver las más de dos hectáreas, ubicadas en el exejido de Los Remedios, es un acto de colaboración con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien pretende retomar el proyecto.

“Es un acto de colaboración y responsabilidad, porque efectivamente el municipio no puede hacerse cargo de desarrollar, utilizar o aprovechar ese predio en cualquier sentido”, afirmó.

Justicia La Barbie sí se encuentra recluido en EU, revelan registros penitenciarios

Moya insistió en que el inmueble se ubica en un sitio alejado de zonas urbanas, por lo que crear ahí una universidad constituye un gran reto para el municipio, sobre todo para no poner en riesgo a los alumnos. “Y lo pongo en la mesa. Así como lo hice en su momento con la gobernadora, cuando tuve la oportunidad de decirle: “nosotros no podemos construirla, pero no seremos obstáculo”, relató.

En junio de 2019, el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes -que luego se convirtió en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado- subastó 27 propiedades aseguradas al crimen organizado, pero no vendió 18, entre ellas el rancho del suegro de La Barbie ni el departamento en el que fue abatido Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

Un mes después, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el rancho, con un valor de 32 millones 91 mil pesos, fue el bien más caro de la subasta, pero no fue puesto a la venta porque el gobierno municipal de Naucalpan pidió construir ahí una escuela.

La finca, que mide lo mismo que la plancha del Zócalo capitalino, presume un lienzo charro en el que políticos y narcotraficantes se reunían.

Los regidores y síndicos anunciaron que el acuerdo de cabildo será remitido al gobierno del Estado de México para que solicite al Congreso estatal la desincorporación del predio, además de que la Dirección General Jurídica y Consultiva de Naucalpan lo hará del conocimiento del Indep.

“No quiero criticar, pero (la universidad) nació carente de muchos temas de planeación porque una universidad no es solo un terreno, hacía falta mucha obra y docentes, un rector, tantas cosas que al final requerían un presupuesto y no se pensó completamente bien y no hubo las voluntades”, dijo el sexto regidor Raymundo Garza.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Asumamos la responsabilidad quienes formamos parte de la administración pasada de lo que a nosotros nos compitió única y exclusivamente. La toma de decisiones y la asignación de recursos dará cuentas de lo que hizo y que no se nos olvide que muchos de los que estamos aquí formamos parte de la administración pasada en diferentes áreas, entonces hagámonos responsables de lo que a cada uno nos correspondió hacer”, dijo la octava regidora, Graciela Santos García.