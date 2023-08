Violencia familiar se dispara 92% en CDMX

La violencia familiar aumentó 92.3 por ciento en la Ciudad de México en el periodo de enero a julio de 2018 al mismo lapso de este año.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hace cinco años las autoridades capitalinas reportaron 11 mil 918 casos, cifra que subió a 14 mil 966 en 2020, año en el cual inició la pandemia por Covid-19.

En ese año, autoridades locales y federales, así como organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocieron que el confinamiento durante la emergencia sanitaria agravó la problemática, pues en la mayoría de los casos las mujeres convivían más tiempo en casa con los agresores.

“Tal como dice la ONU, la violencia de género es una pandemia, una pandemia dentro de otra pandemia, así pues, el aumento de los casos de violencia por motivo de género es una de las tantas consecuencias sociológicas que también trajo la pandemia”, dijo el 19 de enero de 2021 la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en una reunión sobre la protección a mujeres y niñas.

En entrevista con El Sol de México, María contó que en 2021 vivió un acto de violencia por parte de una expareja, un hombre con quien vivió 10 años. Durante ese tiempo no fue agredida.

María relató que un año antes se separó del hombre, porque él salía al mismo tiempo con otra mujer, a quien asesinó, según le confesó el sujeto después. El presunto agresor fue detenido y trasladado a un penal, pero en 2021 salió libre y contactó a María para retomar su relación, pero ella lo rechazó varias veces.

Una noche, el hombre entró a la casa de María, la golpeó y violó. Después de violentarla le ordenó estar con él, pues de lo contrario, contó María, la mataría como hizo con su expareja.

"Me bajé (de la cama), vi mi cuerpo y fue algo horrible, una imagen que nunca voy a olvidar: mi cuerpo todo mordido, morado. Me dijo que me iba a matar como a la muchacha anterior", relató.

Ella denunció a su agresor, quien está detenido por el presunto delito de violación. Pronto tendrán la primera audiencia.

"No me puedo rendir, porque no quisiera que él saliera para hacerle daño a otra persona", aseguró María.

De acuerdo con la víctima, el sujeto tiene al menos nueve carpetas de investigación por el presunto delito de violación. La defensa legal de la víctima solicita la pena máxima de 17 años de cárcel.

El pasado 23 de agosto, en el Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó sobre la vinculación a proceso de mil 74 presuntos agresores de mujeres entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2023.

Los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que durante los primeros siete meses del año, la Fiscalía reportó 22 mil 921 carpetas de investigación abiertas por violencia familiar; es decir, siete mil 955 más que en 2020.