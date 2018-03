Aumenta denuncia de acoso sexual en la UNAM; 80% se han atendido

En sesiónordinaria del Consejo Universitario, el rector Enrique GraueWrichers defendió abiertamente que los universitarios participen en política, pero no dentro del campus porque genera polarizaciones, “no es conveniente que los partidos políticos hagan campañas internamente en nuestras instalaciones”.

Aclaró que “la reunión -del candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, con consejeros universitarios y académicos de la Facultad de Derecho el pasado sábado en un hotel de la Ciudad de México- fue en el sentido de pertenencia a la universidad que hacía mención el directorde dicha Facultad, pero también habría que decir que no deberían haberse puesto las banderas de la universidad”.

“Pedimos disculpas ante el Consejo Universitario de que eso haya sucedido y hago votos porque no suceda más”, subrayó.

Ello luego de que consejeros universitarios pidieron el pronunciamiento de Graue ya que ese acto con el candidato priista violaba el Estatuto General Universitario y se pronunciaron a favor de la “neutralidad en la elección presidencial y en contra del proselitismo de cualquier candidato en la UNAM”.

Seguirán las campañas contra el narcomenudeo y se recuperarán espacios

GraueWrichers dijo que la campaña de seguridad contra el narcomenudeo “no fue un invento de Comunicación Social, ni que se le haya ocurrido al secretario general; sucedió a través de grupos focales dentro de la universidad y se decidió que era lo conveniente”. La estrategia será evaluada y advirtió que habrá nuevas campañas:“No al uso de narcóticos, no a la violencia, sí la igualdad de género, a los valores universitarios. Manifestar el orgullo y valores universitarios, que es lo que nos mantiene aquí”.

Reiteró su postura de no intervención de la fuerza pública en la UNAM para el combate al narcomenudeo:“que quede muy claro: la autonomía no es extraterritorialidad, pero negaré el ingreso de fuerzas armadas para combatir violencia. Hacerlo es poner en riesgo a la comunidad universitaria. No es por un falso concepto de autonomía, es por la seguridad universitaria”.

Informó de la detención de 52 narcomenusdistas afuera de Ciudad Universitaria, luego del tiroteo donde murieron dos jóvenes el pasado 24 de febrero en las inmediaciones de las facultades de Ingeniería y Contaduría.

Las estrategia contra el narcomenudeo, dijo, permitió “la reapropiación de espacios que hemos perdido y por supuesto se seguirán abriendo espacios en la medida que se puedan contener, como los frontones y los bigotes porque estaban adentro (los narcomenudistas). Fue una forma de visualizarlos y de frenarlos y proporcionar información para mantenerlos fuera de la universidad”.

Ante un representante de Vigilancia UNAM, quien en su intervención denunció una campaña mediática contra los trabajadores, a quienes se les señala de cómplices y negligentes ante los vendedores de narcóticos, el rector dijo que se profesionalizarán a los vigilantes para que se tengan mejores resultados. Y se atenderán esos temas de forma académica.Se irán atendiendo los problemas de seguridad en términos de violencia de género y en general en los espacios educativos; envíen propuestas a las comisiones locales de seguridad e implementarlas de manera gradual”.

Aumento significativo de violencia de géneroen la UNAM

Más de 20 quejas al mes por agresiones hacia las estudiantes en 6 meses





La presidenta de la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano, dijo que existen 31 comisiones en toda la institución que aportan información y propuesta de acciones de seguridad locales, ya que a partir de la implementación del Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género en 2016, al “28 de febrero de 2018, el número de quejas por posible actos de violencia de género aumentó a un total de 372, correspondiente a 346 personas agresoras; es decir, 20.6 quejas por mes”.

En comparación a las presentadas en 13 años, de 2003 a 2016, donde fueron 325, es decir, 1.9 quejas por mes. “De las 346 personas posiblemente agresoras, se iniciaron 293 procedimientos de sanción, de las cuales, actualmente casi el 80% se han atendido y el resto se encuentran en proceso de resolución o en proceso”, dijo Cano.