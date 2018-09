Castigarán a funcionarios que autoricen sobresueldos

El proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que impulsa la bancada parlamentaria de Morena en San Lázaro, establece que si un funcionario autoriza sobresueldos, préstamos o créditos no autorizados, será inhabilitado y dependiendo la gravedad del ilícito, cárcel de dos a 14 años.



Para el caso del artículo 110 constitucional, que se refiere a legisladores, ministros, magistrados, jefes de gobierno, gobernadores y consejeros electorales, éstos serán sujetos de juicio de político.

Las remuneraciones y sus tabuladores no podrán clasificarse como información reservada o confidencial. “Los legisladores no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato’’.

El Artículo 6, señala que ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Sol de México charló con Pablo Gómez Álvarez, creador de la iniciativa en abril de 2010, documento que se encuentra en la Cámara de Diputados en calidad de Minuta. Detalló que la próxima semana será discutida ante el Pleno de San Lázaro y lo deseable es que se apruebe en sus términos para que no regrese al Senado de la República, sino que se remita al Ejecutivo para su promulgación inmediata y surta efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Fue el 13 de abril de 2010 cuando el entonces senador del PRD presentó dicha Ley, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, que contempla 20 artículos distribuidos en cinco capítulos.

Pablo Gómez enfatiza que el documento se va a discutir en la Cámara de Diputados el próximo 13 de septiembre; la discutiremos y nosotros tenemos la intención de aprobarla y de enviarla de manera inmediata al Ejecutivo federal para su promulgación.

¿Cambia en algo la Minuta que fue descongela?

No. Nosotros no queremos cambiarle nada, queremos enviarla al Ejecutivo, no regresarla al Senado.

El proyecto precisa que es servidor público de la Federación toda persona que desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: Poder Legislativo, Judicial; además de tribunales administrativos de la Federación, PGR, Presidencia de la República, las dependencias de la Administración Pública Federal, y los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal.

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

Los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales, publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la Ley, decreto legislativo, contrato colectivo condiciones laborales de trabajo. “No podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno’’.

En su artículo 13, se establece que cualquier persona puede formular denuncia por anomalías ante la instancia interna de control o disciplina.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) será vigilante, fincará responsabilidades por daños y perjuicios, además de denuncias de hechos.

El proyecto adiciona un capítulo V Bis -tres artículos- del Código Penal Federal, que castiga los delitos de funcionarios públicos.

SANCIONES PENALES

¿Incluye sanciones penales para quien haga mal uso de los salarios?, se le preguntó a Pablo Gómez.

Hay una reforma del Código Penal Federal. Es un artículo segundo del Decreto para que aplique después de la aprobación del Presupuesto de Egresos en diciembre.

La Minuta es un proyecto aprobado por el Senado de la República que será discutido por la Cámara de Diputados. Si es que hay cambios ya lo decidirá el Pleno. “Si quieren cambiar algo, votan por mayoría y se realizan los cambios que quieran, pero eso está por verse, no puedo decir sí, ni puedo decir no’’.

¿Después de tantos años se retoma su iniciativa, diputado?

Como han pasado siete años que llegó a la Cámara de Diputados y que fue congelada, y han pasado nueve años de que debió haberse legislado, se venció el plazo y estamos en omisión legislativa de nueve años’’.

¿No ha cambiado ni las circunstancias ni el texto de la iniciativa, diputado?

Las circunstancias no, porque no se ha aprobado esta ley en la realidad, no tenemos experiencia de lo que pueda generar.

“Hay mucha confianza que salga en los próximos días porque Morena y toda la coalición “Juntos Haremos Historia’’ están comprometidos con este proyecto y espero que otros partidos, no sé cuáles, nos acompañen en esta acción política tan importante y trascendental’’.

Con este Decreto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a poder formular el Presupuesto, sobre la base de orientación que da la Ley en materia de sueldos, finalizó Gómez Álvarez.