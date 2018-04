Crean ley para eliminar trámites en todo el país

En el país existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes y más de 130 mil trámites, en los tres niveles de gobierno según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, lo que representa para la economía una “camisa de fuerza” y para combatir la burocracia, el Senado aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria.



Esta nueva ley, a su vez, establece la creación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria como la instancia responsable de coordinar la política nacional para facilitar la tramitología en todo el país.

SIMPLIFICACION

Para simplificar continuamente los trámites y las regulaciones y hacer que el ciudadano tenga las menores molestias cuando realiza alguna diligencia, se aprobó el pasado jueves en el Senado, la expedición de la Ley General de Mejora Regulatoria.

Esta Ley implementa políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios.

El ordenamiento crea el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria como la instancia responsable de coordinar la política nacional de esta materia.

Además, establece un Sistema Nacional para coordinar a todos los órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal y delinea la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el senador Héctor Larios (PAN), explicó que deberá instrumentarse un catálogo nacional de trámites disponible en internet y ninguna autoridad puede exigir un trámite que no esté previamente registrado en el mismo.

“Este Catálogo es una de las piedras angulares del nuevo Sistema de Mejora Regulatoria”, puntualizó.

Trajo a colación que como en los municipios siempre necesitan dinero “se sacan de la manga” un nuevo trámite y el ciudadano no tiene más que cumplirlo.

Explica: Ahora, para sacarse de la manga un trámite, tendrán que solicitarlo al Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, a la Comisión Nacional, para que lo inscriba y este ente considerará si es realmente necesario y pertinente, sí facilita al usuario la realización de dicho trámite. En tanto no esté inscrito, no podrá exigirse, dijo el senador Larios.



EXCESO DE TRÁMITES

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, el 20% del total de las unidades económicas, manifiesta que el marco regulatorio representa un obstáculo para el alcance de sus objetivos y de sus negocios.

En promedio, las unidades económicas gastan casi 49 mil pesos por cargas administrativas.

Y también se demostró que a mayor número de trámites y regulaciones impuestas por el Estado mayores son las facilidades para propiciar actos de corrupción, considera el senador Víctor Salinas Balam (PRI).

Pero, de acuerdo al senador Isidro Pedraza (PRD), no hay familia que al acudir al Seguro Social, al Ministerio Público, a cualquier dependencia, no le pidan una y otra vez, la copia certificada del Acta de Nacimiento, la Hoja Rosa o la famosa “ayuda” para no hacer filas en el Ministerio Público.

Los principales trámites donde se observan prácticas de corrupción son los procesos judiciales, laborales y mercantiles, recordó.

Y esto sin contar la expedición de licencias o permisos para giros especiales, permisos para importaciones o exportaciones permisospara construcción o licitaciones públicas.

Sostiene que la principal explicación de este fenómeno es la sobreregulación o los vacíos legales en los trámites de los servicios públicos.

Sólo en el año 2015, el costo de la sobrerregulación representó el 4.25% del Producto Interno Bruto (PIB). Ya en el año pasado bajó a 2.72% del PIB.

Y no obstante estos avances, existen más de 150 mil regulaciones vigentes en el país y130 mil trámites, coincide con el senador de Campeche.