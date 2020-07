Debe haber una limpia en Guanajuato; la justicia está mal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están mal las cosas en Guanajuato en torno a la impartición de justicia, además de que se registra un alta tasa de homicidios, por lo que dejó claro que “no hay asuntos personales”, al tiempo de secundar las declaraciones del Fiscal Alejandro Gertz Manero sobre un montaje en la detención de varios integrantes del Cartel de Santa Rosa de Lima.

Subrayó que esa entidad es la que registra el mayor número de asesinatos, recordó que ayer fue un día con pocos homicidios, pero “el primer lugar es Guanajuato”.

Dijo que hubo 73 homicidios en el país, donde hubo siete estados donde no se registró este hecho, pero en Guanajuato hubo 10, por lo que “se dan casos cómo estás detenciones y jueces liberan a los presuntos delincuentes porque tardó en llegar la orden de cateo o de aprehensión y eso da motivo y pretexto para liberar a presuntos delincuentes”.

En conferencia de prensa, López Obrador comentó que se debe llevar a cabo “una limpia” de las autoridades, ya que “el pueblo de Guanajuato no merece vivir en vilo y la zozobra por la violencia”.

Afirmó que una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene esos resultados, es “como sino me aprobarán como presidente y yo alegara que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante, cuando la gente no me respalda”.

El Primer Mandatario acotó que en política cuenta los resultados, por lo que llamó a Guanajuato, de manera respetuosa en su soberanía, a que tomen cartas en el asunto.

Manifestó que respalda las declaraciones que emitió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que refirió que en el caso de la detención de la madre de José Antonio Yepez Ortiz, “El Marró” hubo un montaje.

Aseveró que se están apoyando en las Fuerzas Armadas para garantizar la paz en Guanajuato, pero “está muy arraigado y hubo mucha tolerancia, ya que cada vez que se quiere detener a alguien hay una base de personas que ayudan ya que se tiene información de qué hay nóminas de que se paga a la gente”.