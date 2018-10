Desaparece el PRD; en 2019 se fundará un nuevo partido: Jesús Zambrano

Jesús Zambrano, fundador y ex dirigente nacional del PRD reveló que este partido cumplió con su ciclo de vida y a mitad de 2019 se fundará un nuevo partido



"Hoy el PRD con humildad y generosidad debemos de poner a disposición su registro para un nuevo partido y para ello, hemos decidido iniciar con Foros de Diálogo en estados del país y dónde hemos tenido acercamientos con intelectuales, entre ellos con José Antonio Crespo y José Woldenberg", informó.



“En primer lugar hay que decir el PRD indiscutiblemente ya cumplió con un ciclo muy importante de su vida y que tuvo que ver con contribuir con todas sus propuestas, esfuerzos a finalmente lograr las alternancias y a posibilitar por lo menos la transición democrática en el país. Sin embargo, como suele suceder en la vida misma, los procesos llegan a agotarse fruto de muchas cosas”, indicó el perredista

En entrevista con El Sol de México, Zambrano Grijalva reconoció errores, pero también se quejó de traiciones y acusa a René Bejarano Martínez, actual promotor de los Programas Sociales de Andrés Manuel López Obrador, por "acabar con el partido y utilizar a la estructura del Sol Azteca y los recursos para apoyar al ahora presidente electo, a cambio de posiciones en el nuevo gobierno”, acusó.

“Muchos factores estuvieron presentes, está muy claro que los problemas internos que tuvimos, los desgastes, las fisuras, las salidas de liderazgos importantes, entre otras causas terminaron desgastándonos y pensamos que con la coalición que formamos con PAN y MC podíamos lograr un buen resultado y situarnos verdaderamente en la disputa por la presidencia de la República, (…) Sin embargo no pudimos enraizar el ánimo de la población”, reconoció el perredista.

Dijo que hoy el PRD requiere contribuir a los cambios, ser partido fuerte, sólido y que demuestre ser la oposición de izquierda que los mexicanos van a necesitar ante el nuevo gobierno que encabezará, Andrés Manuel López Obrador.

“En el PRD hemos decidido realizar este proceso (construir un nuevo partido) con la Comisión de Diálogo que se formó y ya empezamos a hablar con varias personalidades entre ellos intelectuales, especialistas, dirigentes y nos gusta el planteamiento. Pero también hay algunas reservas y preguntan ¿es sincero el proyecto?, ¿si es creíble?, nosotros les decimos que sí y recomendamos avanzar en él”, indicó.

El exdiputado federal aceptó su responsabilidad en la situación del Sol Azteca y afirma que aunque las condiciones no son similares a las 1988 cuando se buscaba derrotar a un partido enquistado en el poder, hoy se requiere un nuevo partido para afrontar a la nueva administración.

¿Cuál será el futuro del PRD?

Estamos ya trabajando en la creación de un nuevo partido con sus nuevos estatutos y estamos haciendo lo mismo que hizo el PMT y PSUM: entregar el registro para un nuevo instituto político, los diferentes liderazgos al interior del partido están convencidos que esa es la opción.

¿Cuándo ocurrirá esto?

-Nosotros calculamos que será a mediados del próximo año, anunciaremos la postura de un nuevo esfuerzo, construir algo superior, en ese sentido construir un nuevo modelo partidario, así le llamaría en la idea de que quien comparta estas ideas consideren que dejemos las siglas del PRD, las dejemos. O que digan mejor cambiemos de nombre, o por el corte que debe de tener el partido, la organización entonces con toda generosidad y disposición se cuente con el registro del PRD.

-¿A la expresión Nueva Izquierda la acusan de ser culpable de haber acabado con el PRD?

-Me acuso de ser responsable, que hubo errores, pero también considero que hubo traiciones y que el partido indiscutiblemente cumplió con su ciclo de vida.

-¿Cuándo fue la última vez que habló con Andrés Manuel López Obrador?

-En agosto del 2012 me informó que formaría un nuevo partido político e incluso hasta me invitó a que asistiera en la presentación. Me dijo que yo era una persona inteligente y otras cosas... la plática fue larga y en buenos términos. No asistí naturalmente.

-¿Lo han invitado al nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre?

-Sí desde antes de la campaña me buscaron, también en la campaña, pero no sólo a mí a varios liderazgos del PRD. Fue gente cercana a López Obrador. Una de ellas fue Yeidckol Polevnsky no directamente que me invitaba Andrés pero si me decían que debía buscarlo.