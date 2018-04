Dictadura la aprobación de propaganda gubernamental: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

El dictamen de la Ley General de Comunicación Social, conocida como propaganda gubernamental, fue aprobada en lo general en la Comisión de Gobernación con 15 votos a favor y 8 en contra, por la mayoría del PRI y sus aliados el PVEM y Nueva alianza.

En tanto, la oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, calificaron el mayoriteo como un “acto de dictadura’’ y “manga ancha’’, al dejar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios de comunicación.

El documento fue enviado a la Junta de Coordinación Política para lograr los consensos con los coordinadores parlamentarios para la discusión de las reservas y la fecha para subirlo al Pleno.

Durante la reunión, el panista Juan Pablo Kurczyn Piña destacó que es una ley imperfecta al no incluir sanción alguna, por lo que no pasará absolutamente nada; no existe un tope a los montos –recursos- de las dependencias como tampoco hay estadísticas ni seguimiento de las audiencias y el tiraje de los medios impresos, medios electrónicos y portales. Y todo queda a “discreción’’ de la Secretaría de Gobernación, argumentó al votar en contra del documento.

“Aquellos que hoy celebran la aprobación con manga ancha, mañana con un nuevo gobierno se arrepentirán´´, advirtió el panista Juan Pablo Kurczyn.

A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Macedonio Salomón Tamez, destacó que dejar el control a la Segob es un “acto de autoritarismo’’, por lo que planteó crear un órgano autónomo; no hay sanciones; tampoco veracidad en cuanto a que no sean “noticias falsas’’.

En su oportunidad, el perredista Rafael Hernández Soriano, afirmó que la iniciativa y el dictamen es una “calca del PRI’’ y un “copiar y pegar’’ de Gobernación, por lo que el documento tendrá muchas observaciones.

Previamente, el Frente que integran el PAN, PRD y MC, coincidieron en plantear que la Comisión de Gobernación, que preside la priista Mercedes del Carmen Guillén, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil para subsanar las deficiencias, pues hay “reclamo de la sociedad por ser escuchada’’.

Hernández Soriano planteó que la Comisión se declarara en sesión permanente, lo que fue rechazado por la mayoría priista.

Al mismo tiempo, el diputado tricolor César Alejandro Domínguez, afirmó que es contrasentido decir que la Secretaria de Gobernación controla todo, pues existen sanciones previstas en la Auditoría Superior de la Federación.

Y el panista Eukid Castañón Herrera, que fue quien propuso que se votara en lo general y posteriormente se discutieran las reservas, su voto fue en abstención.