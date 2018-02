Divide al SNTE reelección de Díaz

En medio de un ambiente sindical de incertidumbre por el amparo provisional contra la toma de nota en 2013 de Juan Díaz, promovido por maestros disidentes, en los próximos tres días se defi- nirá si Juan Díaz de la Torre es reelegido o si se nombra a otro líder sindical.

La elección se llevará a cabo durante su Séptimo Congreso Nacional Extraordinario que inicia este lunes 12 de febrero y concluye el próximo miércoles 14 de febrero, en Puerto Vallarta, Jalisco. Al abrir el debate, los concejales coincidieron en fortalecer el trabajo del sindicato en todo el país, a fin de preservar la unidad, el carácter nacional, la autonomía y autodeterminación del SNTE.

Marco Antonio del Toro, abogado de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales sostuvo que es evidente que el actual líder sindical, Juan Díaz de la Torre, asumió el liderazgo del sindicato magisterial, en contravención a la ley de los estatutos sindicales, por lo que respaldó la suspensión judicial que otorgó suspensión provisional a tres maestros contra la toma de nota de 12 de marzo de 2013, aunque dicha resolución, no suspende la validez de la dirigencia de Díaz de la Torre al frente del SNTE.

Explicó que aunque la resolución del juez Brando Arturo González no puntualiza los alcances de la suspensión concedida, ya que no deja claro si esto afectara el Congreso Nacional del SNTE que da inicio este lunes; los estatutos del Sindicato señalan que no hay ningún impedimento en su constitución para que un agremiado,con un proceso penal pueda ser elegido como líder, por lo que existe la posibilidad de que Elba Esther Gordillo pueda ser votada y reelegida para el puesto de líder sindical del SNTE.

Carlos de Buen Unna,abogado de los profesores amparados e integrante del Grupo, aseguró que no hay impedimento legal para que la maestra regrese al frente del Sindicato ya que no ha perdido sus derechos sindicales y ella sí fue electa de manera legal.