Durazo, a favor de la despenalización de la marihuana

Al encabezar en Morelos las Consultas Temáticas Política de Drogas para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, el siguiente titular de la Secretaría de Seguridad Publica, Alfonso Durazo se pronunció a favor de liberar las drogas.

En cuanto a su visión personal sobre la política de drogas, comentó: "Creo como liberal en la libertad, creo que debemos dejar a cada una de las personas la libertad de consumir o no, estoy a favor de una liberalización de las drogas para el consumo lúdico y médico, pero no lo voy a decir en las mesas", acotó entre risas.

Declaró que el próximo Gobierno federal no impondrá una política contra las drogas, y sin consenso no habrá amnistía, por lo que el proyecto tomará forma en las mesas temáticas que se efectuarán en el país; "amnistía o perdón, es difícil, pero la reconciliación no llega sin el perdón", subrayó.

Así mismo, explicó que realizan los debates sobre los temas de mayor demanda que la gente expresó en la campaña del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, aclaró que las mesas de debate no son para que el nuevo gobierno reciba el aval en su política anti drogas, explicó "¿cuál debe ser la política de drogas del futuro Gobierno para ayudar al proceso de pacificación y reconciliación nacional? que se decida en la mesa: amnistía o perdón; nosotros sí creemos que el perdón es imprescindible como sociedad para liberarnos de rencores, de odio, resabios, pero es muy difícil pedir esto a las víctimas."





La verdad es que no ha habido proceso de reconciliación y pacificación en ninguna país sin el perdón, porque el perdón alivia como sociedad, ahora este es personal e individual no necesariamente tiene una consecuencia jurídica

Destacó que el foro no se abrió a la sociedad porque no todos pueden abonar en propuestas a la política de drogas y pacificación, por ello, un grupo de 40 expertos expusieron diversas propuestas y un cuerpo de relatores recogieron las propuestas, por lo que aquellas que alcancen mayor consenso en la mesa tendrán mayores posibilidades de convertirse en realidad.

Tras reflexionar sobre la seguridad pública en México, comentó que está destrozada y por ello, debe entenderse cuando el nuevo gobierno habla de perdón no significa sacar de la cárcel a todos los delincuentes. Cabe mencionar que Morelos fue sede del primer foro temático que complementará los regionales, cuyo objetivo es trazar la ruta del proceso de pacificación y reconciliación nacional.