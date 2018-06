El pueblo ya decidió por el cambio: Mireles

En su visita por Zacatecas, el exlíder de las autodefensas y actual candidato a diputado local plurinominal José Manuel Mireles Valverde, no lo piensa dos veces y lanza el llamado al presidente Enrique Peña Nieto, para que sugobierno no presione al pueblo, el pueblo debe salir a votar en libertad el próximo 1 de julio, aseveró.



“Si el presidente Peña Nieto no mete las manos, podrá irse a su casa en paz, una vez que termine su mandato y esperar el juicio de la historia”, expresó.

“El pueblo ya decidió que se requiere un cambio como país, el hartazgo social obligó a la sociedad a voltear hacia otro lado”, argumentó el doctor Mireles Valverde.

Mireles señala que Andrés Manuel López Obrador es el único candidato que está llamando a una transformación real como país.

“Este es el momento de cambiar el estado de cosas, los electores ya no deben esperar más, ya se entendió que no podemos seguir así como país, porque si no, entonces que no se lamenten”, dijo.





Mireles: hay pacto, pero con México

Sobre la versión de Ricardo Anaya de que López Obrador ya pactó con el presidente, el doctor negó que haya tal pacto.

“El gobierno debe entender que la gente yaestá cansada y que ahora está decidida a cambiar y lo hará con López Obrador, que es un hombre sensible a la problemática”. Asegundó.





Se levantaría en armas…

Cuando se le cuestiona al doctor Mireles Valverde sobre si volvería a tomar las armas, el exlíder de las autodefensas enfatiza: “No sólo Mireles tomaría otra vez las armas, sino muchos mexicanos agraviados”.

Sin embargo, acotó que el próximo 1 de julio vendrá el cambio que México necesita. “El día de 2 de junio, veo a un país trabajando, sin sobresaltos, unidos para comenzar el gran cambio, por eso, no se debe presionar a la gente, los electores deben ir a las urnas a votar en libertad”.

Finalmente, José Manuel Mireles Valverde llamó a la gente a votar en libertad, este es el momento del cambio, en donde Andrés Manuel López Obrador junto con un gran equipo de hombres y mujeres iniciará la transformación del país.