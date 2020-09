Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, da positivo al Covid-19

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que tras realizarse la prueba del Covid-19, su resultado fue positivo.

El mandatario estatal detalló que decidió hacerse la prueba luego de que ayer comenzó a sentir algunas molestias.

"Como lo he dicho en varios momentos: nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo".

➡️ Vacuna contra Covid-19 quedaría lista a final de año: AstraZeneca

Por tanto, destacó que se aislará y seguirá las recomendaciones sanitarias sin descuidar sus labores, "di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga".

He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad, por lo cual, di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) September 10, 2020

Cabe recordar que el lunes 7 de septiembre estuvo presente en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en donde además de él, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, que conforman la Alianza Federalista, anunciaron su salida de dicho órgano, al considerar que éste ha dejado de ser un espacio de diálogo verdadero entre los estados y la Federación.

➡️ Seguridad es primordial en ensayos de vacunas, suspensión "no es inusual": OMS

Este miércoles, el Gobernador asistió a la reunión con el Comité Municipal de Salud de Morelia, en el que estuvo presente el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco; el secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello; el fiscal del estado Adrián López Solís; Carlos Río Valencia, nuevo titular de Sedesoh y Diana Carpio Ríos, secretaria de salud, por citar sólo algunos de los funcionarios presentes.

La semana pasada realizó una gira de trabajando en la que entregó centros de salud en distintos municipios de Michoacán.

|| Con información de El Sol de Morelia ||