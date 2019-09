¿Acaso no tengo el mismo derecho? Rosario Robles pide a AMLO juicio justo

La ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga sostuvo que su encarcelamiento es una confabulación institucional porque a más de un mes de ser encarcelada, no han podido demostrar que sustrajo un peso de las arcas del Estado.

A través de una carta que leyó su hija Mariana Mogel en las escalinatas del penal femenil de Santa Martha, Robles Berlanga pidió al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, paren las ofensivas por parte de funcionarios de su administración.

En la misiva refiere que una una vez más se enteró de la inhabilitación de 10 años que le impuso la Secretaria de la Función Pública, antes de que se me notificará personalmente.

"Dice que mentí en la declaración pero de manera tramposa evade la cantidad, se trata de un préstamo bancario de 2012 que saldé y una cuenta bancaria de 2 mil 800 pesos que debió ser cancelada por falta de movimientos.

Es curioso, dice que mientras que a mí se me sanciona por esta cantidad, pero parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual, no declara propiedades por millones de pesos, ahí si hay justificación para los amigos es evidente".

Refiere que a más de un mes de su encarcelamiento por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, se que no revisó la autenticidad del supuesto trámite de la licencia de conducir que, asegura a todas luces es falso.

"Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme rehén, violando mi presunción de inocencia y el debido proceso, no se tomó en cuenta que me presente de manera voluntario a pesar de que fue una trampa".

Por otra parte le pregunta al presidente: ¿acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa o los inculpados en el caso Ayotzinapa?, al tiempo que pidió un juicio justo, sin saña.