AMLO rechaza haber amenazado a EU para exonerar a Cienfuegos

Luego de considerar que es una injusticia señalar o encarcelar a inocentes por algún delito, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió confianza en las investigaciones sobre el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos quién llegó este miércoles a México.

Incluso López Obrador aclaró que nunca se amenazó al gobierno de Estados Unidos con limitar o expulsar a agentes estadunidenses, en particular de la DEA, de México si no avanzaba el acuerdo para retirar los cargos contra el general Cienfuegos y explicó que todo se hizo por la vía diplomática y lo que se puso sobre la mesa fue revisar toda la cooperación entre ambos países.

"No se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas, además existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar, cómo es que no nos enteramos que está abierta una investigación contra un mexicano, en este caso el general Cienfuegos ¿No nos tienen confianza? Entonces nosotros podemos decir lo mismo, no les tenemos confianza", aseveró el presidente.

A su vez el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard respaldó lo dicho por el presidente de la República y agregó que "sería casi suicida" y "muy costoso para México" si no se investiga Cienfuegos como se acordó con las autoridades de la Unión Americana.

Por su parte, López Obrador indicó que es notorio que existe confianza en el sistema judicial mexicano pues, de lo contrario, no se habría concretado la operación para traer de vuelta a México a quien fuera responsable de la defensa nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"La Fiscalía en México se va a hacer cargo de la investigación y va a resolver si existen elementos para juzgar al general Cienfuegos o no, porque no se puede avisar a nadie si no hay pruebas, por consigna no, por política, no, por venganza, no, es justicia", puntualizó.

El mandatario expuso, en conferencia de prensa, que si se demuestra que el general Cienfuegos cometió algún acto ilícito, se debe actuar conforme a lo que marca la ley y se dijo seguro de que habrá resultados desde la Fiscalía General de la República pues confía en su titular, Alejandro Gertz Manero.