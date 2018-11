Piden a AMLO "no matar" Guardia Nacional por críticas a Policía Federal

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador no militarizar la Guardia Nacional, por los años de mal funcionamiento de la Policía Federal, a la vez que pide "no matar" dicha institución.

"A las policías les faltan muchas cosas, pero les faltan muchas cosas por la mala actuación de los políticos [...], pero eso no significa que las tengamos que matar por eso, es como si ustedes van al doctor porque les duele la pierna", criticó.

.@lopezobrador_ como su equipo, manifestaron durante años, campañas presidenciales incluidas, que las #FFAA no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados. No a la #GuardiaNacional militarizada. #AúnEsTiempo pic.twitter.com/qczwo5Gmuy — Causa en Común (@causaencomun) 20 de noviembre de 2018

En representación de 567 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, presentó una carta en la casa de transición, por la que hace "un enérgico y urgente llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad".

Morera Mitre criticó dijo que los datos presentados por López Obrador son incorrectos, a la vez que recomendó al futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, conocer a la Policía Federal antes de desmantelarla. Señaló que solo el 17 por ciento de los policías federales son administrativos y el resto son operativos, no como ha asegurado el tabasqueño, quien dijo que 20 mil de 40 mil realizan actividades de oficina.

En estos momentos, nuestra Presidenta @MaElenaMorera se encuentra en la casa de transición de @lopezobrador_ para hacer entrega de la carta en la que más de 100 OSC rechazan la #GuardiaCivil militarizada que propone el presidente entrante. #AúnEsTiempo de optar por la vía civil pic.twitter.com/YfzQHFce6I — Causa en Común (@causaencomun) 20 de noviembre de 2018

Sí creo que el licenciado Durazo debe conocer mejor a la Policía Federal antes de pensar en desmantelarla. Nos ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo a los mexicanos María Elena Morera, presidenta de Causa en Común

Asimismo, solicitó que se mantenga el plan original de sumar cinco elementos a la Policía Federal y cambiar el mando militar por uno civil, al igual que la instrucción.

No van a ser policías si tienen mando militar, serían policías si pasan a los militares con todo y sus plazas a la policía, entonces serían policías. En este caso serán militares porque estarán bajo el mando del secretario de la Defensa

Además, advirtió que la decisión de militarizar a los policías va en contra de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y seguiría favoreciendo a la Sedena con presupuesto que podría fortalecer a la Policía Federal.

Resulta indignante que después de tanto trabajo para echar atrás la #LSI ante la @SCJN, @lopezobrador_ anuncie una #GuardiaNacional militarizada que atenta contra las garantías individuales de la sociedad. No a la #GuardiaNacional militarizada #AúnEsTiempo https://t.co/j5xyEpus23 pic.twitter.com/yMCRO1e8r4 — Causa en Común (@causaencomun) 20 de noviembre de 2018