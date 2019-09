Dinero, detrás de ataque a militares

ACAPULCO. Luego de varias agresiones contra militares por pobladores de comunidades en Michoacán, Puebla y Guerrero, el comandante de la IX Región Militar en este último estado, Juan Manuel Rico Gámez, solicitó el respeto de la población hacia los efectivos del Ejército y acusó que los agresores lo hacen auspiciados por “otros intereses, incluso pagados, que ponen en riesgo vidas por unos cuantos pesos”. Por ello, advirtió que se están preparando para aplicar la Ley de uso de la fuerza, pero con respeto a los derechos humanos.

El mando militar sostuvo que ante la posibilidad de una agresión al personal castrense ya se emitió un boletín oficial que obliga a las fuerzas armadas a tomar acciones y estar debidamente adiestrados para este tipo de situaciones.

El documento de la Secretaría de la Defensa Nacional señala que “ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión, se actuará en su defensa legitima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las fuerzas armadas”.

Al cuestionarle si existe algún temor de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga y pueda emitir alguna recomendación en caso de que los señalen por abuso de fuerza y violencia, el general de división respondió enfático “Ya hay una ley y nos apegaremos a esa ley”.

GUANAJUATO RESPALDA A LA SEDENA: GOBERNADOR

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en el estado a los delincuentes no se les dice “ni fuchi ni guácala”, sino que se les hace cumplir la ley, e incluso le pidió al comandante de la 16/a. Zona Militar, Bernardo Ramírez García, que si un guanajuatense agrede al Ejército mexicano, que actúen con lo que sea para detener dichas agresiones.

“Basta a los malandros. Aquí no decimos ni fuchi ni guácala, aquí aplicamos la ley y el que la hace, la paga, y así va a ser durante todo mi sexenio”, advirtió el mandatario.

Rodríguez Vallejo dijo que aquellos que alguna vez agredieron a militares, como fue el caso de los habitantes de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, tuvieron consecuencias, puesto que en Guanajuato hay Estado de Derecho.

SON SERES HUMANOS, NO DELINCUENTES, DICE AMLO

Ayer en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró a las fuerzas armadas que respeten la vida y los derechos humanos de las personas, luego de confirmar que él autorizó que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional se defiendan de las agresiones en su contra.

“La recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos... Eso está prohibido, eso no se permite, no se tolera en el gobierno esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema lo agravó”, exhortó.

El primer mandatario recordó que esa “mentalidad autoritaria” ya no corresponde al actual gobierno y no se puede resolver todo por la fuerza. “Se tiene que respetar la vida de las personas y nada de que son delincuentes. No, son seres humanos todos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar”, expresó.

López Obrador anunció que entregarán fertilizantes a productores agrícolas de Amozoc y Acajete, Puebla, así como en Tlaxcala, para promover la actividad en el campo y contrarrestar el respaldo al huachicoleo, luego de que se registró un enfrentamiento en el municipio de Acajete entre elementos de la Sedena y ciudadanos que protegían una planta clandestina de gas L.P. Con información de Óscar Reyes, El Sol de Irapuato y Gabriela Jiménez