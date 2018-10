El Sureño no tiene relación con secuestro de Silvia Vargas: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que Felipe Pérez Landa, alías "El Sureño" no está relacionado con el secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija del exdirector de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Nelson Vargas.



De acuerdo con información difundida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el hombre detenido y deportado, a quien se le a quien se le vincula con la organización criminal de "Los Rojos", en Guerrero, no tiene relación con el crimen cometido hace 11 años.

Las autoridades precisaron El Sureño tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, secuestro y homicidio en Morelos y el Estado de México.

No me suena el nombre de "El Sureño" en el secuestro de mi hija: Nelson Vargas

Por su parte, el empresario Nelson Vargas declaró que el nombre de Felipe Pérez Landa alias El Sureño, presunto secuestrador de Silvia Vargas, no le suena en el caso de su hija.

En entrevista para Despierta con Loret, el exdirector de la Conade destacó que de acuerdo a un documento de la Interpol, Felipe Pérez Landa fue detenido y lo están ligando con la banda de Los Rojos pero no estaría relacionado con el rapto de su hija.

En ningún momento la Procuraduría General de la República menciona que es el caso de Silvita, a mí no me suena en lo absoluto esta persona y me conozco el expediente, si es uno más de los involucrados está bien, pero que demuestran que está implicado en el caso

Vargas señaló también que la detención de El Sureño es una situación mediática, porque el documento que presentó la PGR marca que es un secuestrador, pero no detalla que esté involucrado en el caso de su hija.

Cabe recordar, que Felipe Pérez Landa, presunto integrante de la banda de Los Rojos, fue detenido cerca de San Diego, California, donde acudió a un jaripeo para luego ser deportado desde Estados Unidos.

“El Sureño” vivía en California de forma ilegal y en México era buscado por delincuencia organizada, así como por su presunta participación en el secuestro de Silvia Vargas Escalera.