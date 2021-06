Elecciones violentas: 21 de 34 asesinatos políticos fueron feminicidios

El actual es el proceso electoral más grande y más violento contra las mujeres porque 21 de los 34 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular fueron feminicidios políticos, identificaron 154 organizaciones de mujeres al monitorear las campañas rumbo al próximo 5 de junio.

Al mismo tiempo se identificaron 105 candidatos a los que se les acreditó violencia familiar, investigaciones en proceso por agresión o deuda alimenticia.

En conferencia de prensa acusaron que desde la presidencia de la República se promovió la hostilidad y el hostigamiento en contra de las mujeres para eliminar derechos o la posibilidad de vivir en igualdad.

A nombre de la Observatoria Ciudadana MX, Patricia Olamedi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos hizo un llamado a no votar por quienes han agredido a las mujeres, "a quienes nos ofenden y nos han quitado el derecho a vivir libres de violencia, en contra de quien nos quitó el presupuesto para los tratamientos de cáncer. No votemos por la ignorancia y quienes cancelan las libertades. Vamos por un país donde nuestro voto cuente y sea escuchado. Sin democracia no avanzamos, sin mujeres la democracia no existe... Ya es hora nos vemos en las urnas".

🔴Ya estamos en vivo

🔍Actualización de hallazgos de la @ObservatoriaMx de marzo a Mayo 2021.

📣Llamado político al voto de la mujeres sólo en favor de quien defienda nuestros derechos.

🔥#NosVemosEnLasUrnas https://t.co/3wJvCresZf — La Observatoria Ciudadana (@ObservatoriaMx) June 1, 2021

Anticipó que desde ahora seguirán trabajando en particular con el Institucional Nacional Electoral para que los requisitos de la 3de3 sean incluidos dentro de la ley electoral, y que los partidos políticos respeten no sólo la paridad de las propuestas.

Yndira Sandoval aseguró que el proceso electoral se caracterizó por la violencia política: “por los feminicidios políticos que van desde desacreditar a las aspirantes, la falta de prerrogativa y el subregistro interno, o bien, retirar a las candidatas con hostigamiento”, hasta llegar a las agresiones que asesinaron a las mujeres.

Sin hablar de algún caso concreto las feministas convocan a mujeres a votar este 6 de junio por sus derechos humanos. A no entregar su voto a quienes han respaldado a agresores de mujeres a pesar de la evidencia y de la presentación de denuncias como las de abuso sexual, en clara referencia al respaldo del presidente a Felix Salgado Macedonio.

Las mujeres organizadas convocaron a no ceder. “Ni un voto a quienes nos violentan, discriminan e ignoran la agenda política de las mujeres”.

Un honor ser parte de este esfuerzo ahora mismo daré el parte en materia de #3de3VsViolencia y casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bravo 👏🏽 @ObservatoriaMx https://t.co/5wSdh7FpKH — 𝗬𝗻𝗱𝗶𝗿𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗼𝘃𝗮𝗹 ♀💜 (@YndiraSandoval) June 1, 2021

Al presentar el resultado del monitoreo independiente que realizaron identificaron a 105 candidatos que cuentan con denuncias, procesamientos, investigaciones o sentencias por delitos relacionados con violencia sexual, violencia familiar o por ser deudores de pensión alimenticia.

Acusaron que los partidos y candidatos utilizan como bandera electoral la agenda de las mujeres y el discurso feminista, sin embargo, carecen de propuestas claras, viables y sustantivas además de que incumplen pactos y compromisos adquiridos públicamente.

“El feminismo no se debe usar como capital político”, dijo Mónica Mendoza, de Mujeres Construyendo AC.

La Observatoria identificó 105 denuncias de candidaturas que no cumplen con la #3de3VsViolencia, es decir que se encuentran bajo alguno de los tres supuestos que esta iniciativa prevé como ser deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales; incluyendo el acoso y hostigamiento, así como agresores de mujeres en el ámbito público o privado.

Nuestra fuerza política es indudable y la dejaremos sentir en las urnas por quienes defienden nuestros derechos.

Aquí nuestra voz! https://t.co/hGxYOUuBVE — Mónica Mendoza (@MonicaMendozaM) June 1, 2021

De ellos hay 30 casos en Morena, 11 del PAN, 7 de Movimiento Ciudadano, 4 del PES, 4 del Partido Verde, 3 de PT, 2 de la coalición PVEM-PT, 2 de Coalición Va x México, PAN- PRD, 2 más de Fuerza X México, 2 de candidatos Independientes, uno de la Coalición del PRI, PRD, uno más de RSP, otro de Si (partido local), uno de la coalición PAS- Morena y uno de la Coalición PT- Nueva Alianza.

Yndira Sandoval de la Observatoria Ciudadana TodasMX, informó que otros 26 casos más fueron detectados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la única institución que aplicó la propuesta feminista para evitar que los agresores fueran postulados a cargos de elección.

Mientras que del muestreo aleatorio y al azar que realizó el Instituto Nacional Electoral dijo que de mil perfiles analizados sólo encontraron 3 casos.

Las entidades federativas con más casos, sin verificación y muestreo ante las autoridades judiciales son: Veracruz con 12 detectados y denunciados, seguido por Puebla y Estado de México.

Las 154 organizaciones de la sociedad civil realizaron de manera autónoma y autogestiva el monitoreo del proceso electoral en los ámbitos federal, estatal y municipal, que consistió en evaluar las agendas políticas legislativas y de gobierno de los partidos políticos respecto a derechos humanos de las mujeres en México.

Lograron documentar casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, revisaron la existencia, ausencia y análisis de mecanismos, protocolos y medidas internas de los partidos políticos en materia de prevención, atención y sanción.

A la detección de esos casos que no cumplieron con el 3de3 le denominaron la Antiboleta para detectar a los candidatos agresores. Entre los hallazgos de la revisión a medios de comunicación y conductas de los aspirantes entre el 5 marzo al 31 de mayo, a través de los 5 ejes de trabajo. Lo que más se encontró fue insultos, amenazas, discriminación por origen étnico, agresiones de todo tipo, incluidas las físicas, y el referir su vida privada como blanco de agresiones, por parte de otros candidatos o de la ciudanía.

Señalaron que los partidos políticos, los principales perpetradores de violencia política contra las mujeres, 80 por ciento de los casos son detectados a nivel municipal, 15 por ciento a nivel estatal y 5 por ciento a nivel federal.

