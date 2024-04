En Debate | Ley de Amnistía

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“Esta ley busca romper "pactos de silencio" en casos como el de Ayotzinapa para llegar a la verdad. Tiene el propósito de que se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten, sobre casos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, puedan ser recompensados, si informan y nos ayudan a encontrar a los jóvenes, mediante una amnistía, en el caso que estuviesen detenidos, que se les dé esa oportunidad, porque hay asuntos donde se cierran, no hay información, se pactan silencios”.

GABRIEL REGINO, abogado

“Esta ley se brinca todas las etapas legales: brinca el debido proceso, brinca al Poder Judicial, brinca a la Fiscalía y se convierte (el Presidente) en el omnímodo decisor. Es un intento desesperado del oficialismo para resarcir casos como el de Ayotzinapa, pues a meses de finalizar el sexenio no se ha cumplido la promesa de hacer justicia por la desaparición de 43 normalistas.”

OLGA SÁNCHEZ CORDERO, senadora por Morena

“Con la reforma (a la Ley de Amnistía) se priorizan los valores de la verdad histórica, así como el derecho de acceso a la justicia y a la garantía de no repetición de los actos. El

cambio a la ley busca garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos, con el propósito de que se haga justicia, se procure a quienes hayan perpetrado los actos, no queden impunes y que los daños causados se reparen a las víctimas o a sus familiares”.

LISA SÁNCHEZ, directora de la asociación México Unido Contra la Delincuencia.

“Las modificaciones a la Ley de Amnistía afectarían la reparación del daño de las víctimas, así como su derecho a la verdad. Uno de los principales problemas de la reforma es que no plantea una excepción ante crímenes que violenten de forma grave los derechos humanos, como la desaparición forzada, el homicidio doloso o la ejecución extrajudicial. Esto, plantea la especialista, podría generar que se les conceda perdón a criminales de alto riesgo y las víctimas y familiares queden desprotegidas.”

CÉSAR CRAVIOTO, senador por Morena

“El interés de la oposición en que no pasara la reforma es porque no les interesa que se llegue a la verdad ni que haya paz en el país. Desde “el calderonato” parece que la oposición se alimenta de sangre y violencia. Entre menos paz ustedes son más felices. No. Este país, esta sociedad, las y los mexicanos, queremos paz y para eso queremos llegar a la verdad”.

GERMÁN MARTÍNEZ, senador

“La Ley de Amnistía no pone en el centro a las víctimas, sino que pone en el centro al presidente (Andrés Manuel López Obrador. Con esta reforma se le está regalando al presidente la facultad de perdonar a un individuo concreto, contra la propia ley que dice que no procede la amnistía a personas que cometieron delitos contra la vida y contra la integridad corporal.”