Imagínense una policía que se indisciplina, AMLO sobre protestas de federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy que se seguirán respetando las libertades y el derecho a la manifestación de los policías federales inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional, pero reiteró que no se comete ninguna injusticia contra ellos.

"Cero represión, todas las libertades se van a seguir garantizando, se acaba el autoritarismo, esa es la transformación. Nos atenemos a que todo se resuelva de manera responsable. El que no tiene razón y no está luchando por una causa justa no va a tener apoyo ni respaldo", señaló el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, reiteró que no hay motivo para la protesta porque "no se está despidiendo a nadie ni se les están quitando prestaciones, es un proceso que se lleva a cabo porque necesitamos de la Guardia Nacional".

"Quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia. Al contrario, imagínense una policía que se indisciplina y que toma las calles, ¿qué imagen da?, ¿quién va a apoyar eso'", cuestionó.