Investigan más desvíos en la Sedatu

Ciudad de México.- Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que su administración investiga de manera interna más casos de posibles desvíos que se pudieron cometer durante la administración pasada.

Esto luego que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones en contra de servidores públicos de la Sedatu que presuntamente participaron en la denominada "Estafa Maestra", caso donde se triangularon recursos a empresas fantasma a través de universidades públicas estatales.

Al concluir la noche de este miércoles su participación en la II Reunión Plenaria de los diputados federales de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Meyer Falcón declaró a la prensa que en relación a las observaciones que salieron de seis funcionarios que están vinculados a lo que es el tema de la “Estafa Maestra”, su administración se dio a la tarea de investigar internamente si fueron personas que estaban dentro de la Secretaría.

“No tenemos registros internos de que hayan sido contratados dentro de la Secretaría, ni en alguna de sus modalidades, ya sean PCPs, honorarios, de base, de confianza, no tenemos ese registro”, indicó.

Asimismo, agregó que, durante los dos meses que tiene al frente de SEDATU, ha encontrado incongruencias en los datos entregados por la administración pasada, entregado estos elementos al órgano interno de control, “con la finalidad de que ellos asuman su responsabilidad y dictaminen sí las observaciones son procedentes, y sí son procedentes si son de carácter administrativo o de carácter penal”, reveló.

Subrayó que desde SEDATU mantiene un proceso de coordinación con los diferentes órganos de control, como la Secretaría de la Función Pública, con quien tiene “constante intercambiando información”.

Aunque señaló que no tiene aún un monto establecido de las irregularidades halladas, adelantó que en los próximos meses se podría “emitir algún comunicado externo donde diga qué es lo que se ha encontrado”.

Aunque detalló que, se están siguiendo varios procesos en paralelo, tanto de SEDATU, como de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría.

Meyer Flacón declaró también qué hay la posibilidad de que la ex titular de SEDATU, Rosario Robles Berlanga, pudiera estar involucrada en las irregularidades que se están revisando en documentos que entregó la ex funcionaria, pues advirtió que no existe claridad en ellos.

Abundó que no es compatible la información con la que se cuenta y la que entregó Robles, y señaló, sin detallar más, que se conservan ciertas dudas en la entrega recepción.

“Estamos poco a poco deliberando y profundizando en documentación, en información que no tenemos al día de hoy claridad dónde se encuentra y que a veces, en muchas ocasiones no es compatible, y por lo cual resaltan ciertas dudas”, concluyó.