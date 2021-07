Investigarán patrimonio del exsecretario de Economía

Por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, un juez federal vinculó a proceso a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la FGR, en el periodo de 2014 a 2018 el exfuncionario “probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio”, relacionado con la adquisición de obras de arte y diversos depósitos en cuentas bancarias, “del que no pudo acreditar su legal origen”.

En respuesta, Guajardo aseguró que dicha resolución se trata de una "persecución política" emprendida en su contra debido a que participó en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León.

“No quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política. A partir del 1 de septiembre seré diputado federal y lo digo fuerte y claro: lo haré en mi papel de opositor”, dice un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Dijo que las acusaciones son por presunto enriquecimiento ilícito por la cantidad de nueve millones de pesos, provenientes de depósitos encontrados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), los cuales, aseguró en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, ya aclaró.

Desde el año 2019, la SFP inició una investigación contra Guajardo donde encontró presuntos depósitos irregulares por 2.9 millones de pesos del año 2014. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Función Pública incurrió en una serie de irregularidades en los procedimientos y tiempos de dicha investigación, “lo que incumplió con lo previsto en el Reglamento Interior de la SFP”.

En dichas investigaciones la Función Pública también indagó en el patrimonio de otros exsecretarios de Estado del sexenio pasado, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles, según la auditoría 77-GB de la Cuenta Pública 2019.

¿QUIÉN ES ILDEFONSO GUAJARDO?

Ildefonso Guajardo fue titular de Economía durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que resaltó por encabezar el equipo de funcionarios mexicanos que negociaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Antes, del año 2009 al 2012, fue diputado federal por el estado de Nuevo León, entidad por donde fue diputado local años atrás. Durante el proceso electoral de 2021 fue inscrito por el PRI en su lista de diputados plurinominales para la legislatura que inicia en septiembre.

Aunque el Instituto Nacional Electoral no ha repartido las diputaciones plurinominales, las proyecciones indican que sí alcanzará una curul en San Lázaro.

Por ello, Guajardo reiteró que confía en la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación para resolver su situación. “De hecho, el juez que lleva el caso fue muy correcto al corregirle la plana a la Fiscalía que quería impedir mi toma de protesta como Diputado”, dice en Twitter.

Especialistas en derecho constitucional consultados por El Sol de México explicaron que, pese a la vinculación a proceso, Ildefonso Guajardo podría tomar protesta como diputado federal, esto debido a que según el artículo 38, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden sólo por una sentencia.

“Considero que, aunque se encuentra vinculado a proceso, no se encuentra privado de su libertad y eso implicaría que sí podría tomar protesta para asumir el cargo y más aún que no se ha dictado una sentencia que acredite su culpabilidad.

Tiene de su lado el derecho a la presunción de inocencia”, dijo Francisco Burgoa, constitucionalista de la UNAM.

“Sí puede tomar posesión. No hay orden de aprehensión y no hay sentencia condenatoria, si no hay privación de la libertad, puede tomar posesión”, reiteró el especialista José Pablo Abreu.

Sobre el tema, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que Guajardo protestará como diputado federal y confió en que será absuelto de las acusaciones de la Fiscalía.

“Confiamos que aclarará a plenitud cualquier duda de la FGR y que el Juez lo absolverá. Esperamos que todo se resuelva favorablemente”, expresó el líder priista. Con información de Sarahi Uribe y Juan Luis Ramos