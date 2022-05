Juana Alonzo, migrante indígena guatemalteca, obtiene su libertad tras 7 años en prisión

Juanita Alonzo Santizo, migrante guatemalteca que llevaba 7 años presa en Tamaulipas fue puesta en libertad esta tarde.

"#JuanitaLibre. Otra injusticia que llega a su fin.

Hoy nuestra hermana Maya Chuj, Juana Alonso Santizo recuperó su libertad y podrá estar con su familia. Detenida de manera arbitraria desde 2014 en prisión preventiva en Reynosa, Estado de Tamaulipas México", compartió desde su cuenta de Facebook Promotores de la Libertad Migrante.

PIDIERON SU LIBERTAD AL JUEZ

"El fiscal general Irving Barrios Mojica ha determinado firmar una petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso audiencia para que se deje en libertad a la C. Juana Alonso Santizo y pueda retornar a su país de origen en las próximas horas", informó en un comunicado la Fiscalía General de Justicia Tamaulipas (FGJT).

EL SOL DE TAMPICO informó ayer que el gobernador de Tamaulipas solicitó a la fiscalía la revisión del caso, además de que se sumaba a la petición de libertad plantada por el presidente de la República.

FISCALÍA DE TAMAULIPAS REVISÓ EL CASO

La Fiscalía General de Justicia informó que respecto al caso de Juanita presa en Reynosa desde noviembre del 2014 inició una revisión pormenorizada del expediente.

"Ha celebrado diversas reuniones tanto con sus defensores, autoridades de Guatemala, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares con la finalidad de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos durante el proceso legal que por 7 años ha sostenido", anunció la autoridad.

PROMETEN INVESTIGAR IRREGULARIDADES

Se informó que Barrios Mojica ha instruido a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos dar celeridad a las investigaciones por cuanto a las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades.

"Como lo ha señalado el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobernador del Estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia coincide en que la dignidad humana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna son premisas observancia ineludible para las autoridades, aun tratándose de hechos ocurridos en el pasado", precisó el comunicado.

Juanita Alonzo Santizo en libertad

EL CASO DE JUANITA

Juanita Alonzo Santizo, fue detenida en noviembre del 2014 por el presunto delito de secuestro, cuando ella se encontraba secuestrada junto con otras personas por el coyote al que le había pagado para llevarla hasta Estados Unidos.

De acuerdo, con la organización Promotores de la Libertad Migrante, en el momento de la detención Juanita fue golpeada presuntamente por policías ministeriales, además de que se le obligó a firmar papeles que ella no podía leer ya que en ese momento sólo se comunicaba en su lengua original que es el Chuj.

A 7 años de su detención, Juanita, originaria de la población guatemalteca, San Mateo Ixtatán, sigue en prisión preventiva en Reynosa con defensoría de oficio.

Así lo anunciaba Promotores de la Liberación Migrante en su perfil de Facebook esta tarde

RECONOCE GOBIERNO FEDERAL A FISCALÍA DE TAMAULIPAS

En tanto el Gobierno de la República reconoció la labor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de por la liberación de la migrante guatemalteca.

En un boletín emitido la noche de este sábado señala que "por acoger al pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas y ordenar la inmediata libertad de la señora indígena guatemalteca Juana Alonzo Santizo".

Amplia que "esta tarde se notificó a la señora Santizo su liberación y el reconocimiento de inocencia. La señora Santizo fue detenida injustamente en 2014 y permaneció más de siete años en prisión por un delito que no cometió. En el momento de su detención no hablaba español y no le fue brindado un traductor"

Juanita, la migrante guatemalteca que por fin obtuvo su libertad en Tamaulipas podría regresar a su natal Guatemala en las próximas horas.