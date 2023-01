Juicio contra García Luna: quién es el abogado que intentará tirar acusaciones de narcotráfico

César de Castro, quien defenderá a Genaro García Luna contra la justicia estadounidense por acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa, se ha mantenido reservado durante el proceso previo al juicio que iniciará el 23 de enero en la corte del Distrito Este de New York.

El abogado posee un despacho llamado El Bufete de Abogados de Caesar de Castro, P.C., es un experimentado litigante especializado en investigaciones corporativas, defensa penal y litigios comerciales de apelación.

Estudió en la Facultad de Derecho de Nueva York y en la Universidad Estatal de Pensilvania, se ha desempeñado como secretario judicial y fiscal.

Durante su trayectoria también tuvo el cargo de asistente legal en la Oficina de Abogados del Personal de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, donde recibió el Premio a la Excelencia Sostenida 2002.

Además fue asistente del fiscal de Distrito, Robert M. Morgenthau, en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York

Justicia Primero fue El Chapo, ahora el juez Brian Cogan definirá el destino de García Luna

Después de dejar la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, César se unió al departamento de litigios de Tarter Krinsky & Drogin LLP, luego se unió a Lankler Carragher & Horwitz, una importante firma de la ciudad de Nueva York, donde litigó asuntos civiles y penales complejos y de alto perfil.

El litigante ha realizado investigaciones sobre actividades delictivas organizadas, incluida la corrupción política, la corrupción empresaria, la manipulación de licitaciones, los planes para defraudar y el lavado de dinero, de acuerdo con información proporcionada en la página de su buffet.

César también es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Nueva York, donde imparte un curso titulado "La investigación, el enjuiciamiento y la defensa de los casos de delincuencia organizada y de cuello blanco de hoy".

Los super lawyers

César de Castro y su equipo de defensa se presentan en su página oficial como "los super lawyers", un buffet que ha trabajado con clientes de alto perfil. Se dedican a la representación de testigos y decomiso de activos.

Entre sus clientes, está un ejecutivo bancario de alto, acusado por cargos de fraude por presuntamente ayudar a contribuyentes de Estados Unidos a evadir impuestos.

Otro caso de éxito del equipo de De Castro, es haber ganado a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, una reducción de un cargo por delito grave a una violación para un oficial de policía retirado.

Entre sus casos más recientes, está la representación en juicio a un acusado de ser sicario internacional en la fiscalía federal de EU. Además ha estado a cargo de defender a personas que enfrentaron la pena de muerte.

Un juicio por iniciar

Genaro García Luna y César de Castro se enfrentaran al juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019.

Las acusaciones contra García Luna están relacionados con cinco delitos: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y conspiración para la importación de cocaína, además de presuntamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

El pasado 18 de enero, después de la primera audiencia, de Castro informó en las afueras del juzgado de Brooklyn, donde se encontraban algunos reporteros, que el ex secretario de Seguridad Pública no recibió ninguna oferta de colaboración por parte de las autoridades estadounidenses, además añadió que no buscarían ningún acuerdo, él y su cliente irán a juicio.

"Iremos a juicio, por eso estamos aquí. No queremos un acuerdo, iremos a juicio. No hemos tenido ofertas, no hemos tenido acuerdos, no estamos interesados en nada a menos que quieran desestimar los cargos”, aseguró.