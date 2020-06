JusticiaParaGiovanni, el grito mexicano contra la brutalidad policiaca

Del Toro pide #JusticiaParaGiovanni, asesinado por policías en Jalisco

El director Guillermo del Toro expresó este jueves en redes sociales su rechazo por el fallecimiento del joven Giovanni López tras ser arrestado violentamente por policías mexicanos por no usar cubrebocas, y exigió justicia.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió el director en su cuenta de Twitter.

El suceso tuvo lugar el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Guadalajara, pero las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, asfixiado por policías.

En la publicación, al doblemente ganador del Óscar hizo un llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, al gobernador Enrique Alfaro, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para mostrar su descontento ante la situación.

