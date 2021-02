Dictan auto de formal prisión a Mario Marín acusado de tortura

El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura en contra la periodista Lydia Cacho.

La determinación se dio los primeros minutos de este miércoles 10 de febrero, por lo que permanecerá en el penal de Cancún hasta que finalice el juicio.

Fue el pasado 4 de febrero cuando se le negó una solicitud de seguir su proceso en arraigo domiciliario alegando padecimientos del riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Centro de Reinserción Social y su edad avanzada.

En dicha primera audiencia, Marín Torres se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica.

Pese a que el delito de tortura que se le imputa al priista contempla una pena que podría alcanzar hasta los 12 años de prisión, la abogada de Lydia Cacho, Aracely Andrade, informó que buscarán que permanezca preso 20 años.

El miércoles 3 de febrero agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Acapulco, Guerrero, al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, tras un cateo realizado en un inmueble propiedad de su hermana Alicia Marín Torres, ubicado en la calle Cuitlaltepec de la colonia Cumbres de Figueroa.

Al lugar arribaron varias camionetas oficiales con agentes de la Fiscalía General de la República, quienes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra del ex mandatario poblano quien se encontraba prófugo desde hace dos años.

Posteriormente fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde es requerido por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

¿De qué se le acusa a Marín Torres?

En 2004 Lydia Cacho publicó el libro “Los demonios del Edén” en el que mostró el mundo de la pornografía y la prostitución infantil en el territorio mexicano, en el libro resaltó el nombre del empresario Jean Succar Kuri, quien era protegido por Kamel Nacif “El Rey de la Mezclilla” que en ese entonces era amigo de Mario Marín.

En 2005 Nacif Borge denunció ante autoridades poblanas a la periodista a quien acusó por los delitos de difamación y calumnias. Es así que en diciembre de ese año fue detenida y trasladada desde Quintana Roo hasta el territorio poblano por carretera. Tras pagar una fianza de más de 100 mil pesos, la escritora denunció que fue torturada, hostigada y amenazada en su trayecto a la entidad y estando dentro de los separos.

Semanas después, una conversación puso al descubierto que el empresario textilero y el mandatario poblano planearon la detención de Lydia Cacho.

“Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”, dijo Marín en la conversación.

En 2006, la periodista fue absuelta de los delitos, sin embargo, denunció a todos los involucrados en su detención y tortura, incluido Mario Marín, Kamel Nacif, el entonces director de la policía Estatal, Adolfo Karam, la procuradora de justicia de aquel entonces, Blanca Laura Villeda y la jueza que llevó su caso, Rosa Celia Pérez por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

La periodista Lydia Cacho informó que la Fiscalía General de la República le hizo de su conocimiento la detención del exgobernador Mario Marín, quien se encontraba escondido en Acapulco, Guerrero.

Luego de varias horas de darse a conocer la noticia, la escritora expresó que lleva 14 años buscando justicia por haber sido torturada en su traslado de Cancún a Puebla en diciembre de 2005.

Desde fuera de territorio mexicano, la autora de “Los demonios del Edén” reiteró que va por todo en el proceso que se le sigue al exmandatario que en contubernio con el textilero Kamel Nacif ordenaron su arresto.

“La @FGR me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos. Manos palma contra palma”.