No hay razones para no aclarar asesinatos de periodistas: AMLO

Tras señalar que se buscará reabrir el caso sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido en 2012, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay razones para que no se aclaren los homicidios contra periodistas.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario también hizo un llamado a no proteger a la criminalidad desde el gobierno y pidió que "se pinte bien la raya entre la delincuencia y la autoridad"

"No hay impunidad, no se va a dejar de investigar ningún crimen y siempre se va a procurar que haya justicia, es un gobierno para proteger a todos los ciudadanos el que represento, no vamos a dejar ningún delito sin que se investigue, no hay fueros, ni hay privilegios, el gobierno no es una asociación delictuosa", puntualizó.

Destacó que, junto con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se revisará el sistema de protección a periodistas para saber en qué casos de ataques a periodistaa no se ha avanzado y qué es lo que falta por hacer.