Policía militar refuerza la seguridad en Guanajuato

La Policía Militar inició operaciones y se suma a las tareas para reforzar la seguridad en Guanajuato, luego de que la entidad tuviera uno de los inicios de año más violentos de la última década, donde estuvo marcado con el asesinato de ocho policías municipales y estatales en diferentes municipios.

Desde el año pasado, el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció la construcción de una Brigada de la Policía Militar en Irapuato y donde albergarían a tres mil 200 elementos. Originalmente empezaría operaciones el primero de enero, pero un retraso en la construcción hizo que fuera pospuesta la inauguración hasta febrero.

Desde el 10 de enero llegaron los primeros mil elementos, y tras los hechos violentos ocurridos, el gobernador pidió que los elementos que ya estaban pudieran entrar en operación.

Miguel Márquez anunció desde la noche del pasado lunes el inicio de operaciones de la Policía Militar, la cual se encontraba asentada en el estado, particularmente en Irapuato.

“Platiqué el lunes con el general (Salvador) Cienfuegos, con quien se vio la operatividad de esta policía para el estado y los municipios y las regiones del estado y donde ya autorizó, me decía 'Miguel, adelante, mañana inicia ya con los trabajos de la Policía Militar' y arrancamos este martes”, dijo en entrevista el gobernador, quien junto con los comandantes de la XII Región Militar y la XVI Zona Militar, así como con el general José Luis Chiñas Silva, quien será el comandante de la Brigada de la Policía Militar en Guanajuato, encabezó la puesta en marcha de las operaciones de la Policía Militar.

Miguel Márquez explicó que con la llegada de la Policía Militar, en Guanajuato el estado de fuerza policía habría sido duplicado a como estaba en 2012.

Informó que por ejemplo en el estado hay seis mil 139 policías municipales, dos mil 800 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a los cuales en próximas semanas se sumarán otros 800 elementos que egresarán del Instituto de Formación Policial Estatal.

Además, hay dos mil 100 elementos del Ejército Mexicano, más los mil 500 elementos que arribaron de la Policía Militar, más 400 elementos de la Policía Federal, lo que da un total de 13 mil elementos de seguridad pública tanto municipales, como estatales y federales.

Márquez Márquez puntualizó que los tres mil 200 elementos de la Policía Militar harán base en 19 municipios y de ahí darán servicio en las regiones cercanas a donde estarán. Por ejemplo, en los municipios conurbados como Moroleón y Uriangato, que los divide sólo un bulevar, estará de base en un municipio, pero darán servicio a ambos.

Cero tolerancia, la encomienda

El gobernador de Guanajuato exhortó a los presidentes municipales a implementar de manera obligatoria una política pública de cero tolerancia.

“He sido muy claro con los alcaldes: cero tolerancia; si es motocicleta que no traigan su factura, van para arriba; si no traen su casco, va su multa, hasta quienes traigan estéreo que no son los permitidos y todavía andan tomando cerveza y pasan frente a la presidencia como si nada, cero tolerancia. Y va para todos y en todos lados”.

También comentó que serán realizados operativos conjuntos en chatarreras y casas de empeño, para verificar que en estos lugares no e vendan objetos que han sido robados.

400 elementos municipales acompañarán siempre a la policía militar, para actuar como primeros respondientes.

“Y también establecimos compromisos con la Procuraduría General de Justicia del Estado y con la Procuraduría General de la República, quienes estarán muy atentos para la liberar de inmediato la orden de aprehensión, la orden para el cateo y cualquier diligencia que tenga que llevarse a cabo, actuar coordinador y pronto”.

El gobernador guanajuatense pidió a la ciudadanía su colaboración, para cuando vea a la Policía Militar, hacerles llegar su denuncia ciudadana y acabar así con la delincuencia.