Sí hay ventaja para Gertz Manero: Ramón Cossío

El ministro en retiro, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, afirmó sí hay una ventaja para el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al conocer antes el proyecto que se resolverá el próximo 14 de marzo, en sobre el caso de su hermano Federico Gertz y la familia Castillo Cuevas.

Después de su participación en la Cámara de Diputados en la Comisión de Justicia, el ministro Cossío Díaz, afirmó a la prensa que hay una clara ventaja a favor del fiscal General de la República y es que cuando las personas tienen acceso a un proyecto antes, pueden ir a ver a los ministros para hacer alegatos con lo que el proyecto dice, mientras que las otras partes no pueden alegar nada porque no tienen conocimiento de ese proyecto, “si creo que se puede producir una ventaja para una de las partes en relación con la otra”.

Te recomendamos: Científicos acusan que con fallo de Gertz se abre la puerta al plagio indiscriminado

Con ellos, afirmó que se han puesto entredicho la neutralidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por temas de coyuntura. Y es que, todos sabemos que son grabaciones que hemos escuchar, que son ilegales. Para grabar se necesita una autorización judicial, pero más allá de ello, no han sido desmentidas las grabaciones, por ninguno de los afectados.

“Me parece muy preocupante que se esté hablando así, que se esté mencionando la condición de que se entregó un proyecto, que hay votos a favor, de que se desconfía de un ministro, eso afecta muchísimo a la justicia”, advirtió el ministro.

Sobre si es normal que se filtren los proyectos, José Ramón Cossío dijo que no es normal que se conozcan los proyectos. Lo que había es un mecanismo para casos importantes como la interrupción del embarazo, casos grandes.

Y explicó que, lo que también se hacía, es subir el proyecto a la red para que todo mundo en una igualdad de condiciones conociera y tuviera conocimiento de ello. Si se sabía que algunos proyectos se filtraban, pero tampoco quedaba muy claro cuál era el mecanismo de filtración, pero tampoco es de lo más común.

Si hubo casos de filtración como el caso de Florance Cassez, hubo filtraciones, y algunos otros casos, pero no es nada común que estén circulando; además, hasta ahora no es ilegal, no existe una prohibición, tampoco existe una obligación de darlo o de no darlos, pero realmente es una práctica el no dar los proyectos, señaló el ministro en retiro.

Dijo que la experiencia que tuvo en la Corte, es no hablar de casos que están en proceso, porque se genera la sospecha, que es un asunto muy delicado, de que se está produciendo una interferencia y cosas que estaban pendientes de resolución no me pronunciaba.

Política Conacyt desecha queja de plagio contra Gertz

“No sé si eso afecte, pero se genera la percepción de que se está afectando y creo que para una actividad tan compleja y complicada como es la administración de justicia, no es bueno andar opinando y andar adelantando criterios o dar la impresión de que se está adelantando criterio o se está tomando una posición cercana a una de las partes del proceso”.

Señaló que en la Corte se dirimen no solo problemas sino lo que están debajo de esas leyes, los problemas económicos, políticos, sociales, religiosos. “Tener una Corte dividida con la percepción de que no es imparcial, me parece beneficia aquellos que, o no quiere que los asuntos resuelvan conforme a derecho o que quiere que se resuelva de un determinado sentido”.

“Tener una Corte dividida creo a quienes no están, parece un poco cursi lo que voy a decir, pero es bastante serio. Quienes no están a favor por un Estado de derecho de una imparcialidad, de un seguimiento de las reglas, pues les conviene porque se va deteriorando las instituciones, no solo la Corte otras instituciones”

Cossío Díaz mencionó que, al irse deteriorando van quedando con la percepción de que hay parcialidad y una vez que se genera la idea de parcialidad, la pregunta obvia es, por qué vamos a seguir yendo a un lugar donde se están dando esas condiciones y dirimir conflictos, por qué no los resolvemos de otra forma. Y esto si a todos nosotros nos afecta muchísimo en términos de convivencia.

Afirmó que sí va a hacer determinante lo que resuelva el 14 de marzo la Suprema Corte, no porque se le dé la razón a una parte o la otra, quiere decir que estuvieron en una posición o en otra.

“Lo que hay que hacer, es analizar los argumentos las posiciones, a veces es poco injusto con las sentencias, los que están a favor de la decisión de los argumentos le aplauden, y los que están en contra los abuchean, sin haber visto la resolución. Es importante cual era la acusación tiene validez para llegar a este punto”.

Si las personas desconfían del sistema de justicia a donde van a resolver los problemas que tiene que ver con justicia, un país tan violentado como el que estamos viviendo todos nosotros, si piensa que los tribunales no son una buena cede para resolver los conflictos.

“En donde resolvemos los conflictos, a patadas, a balazos, entre nosotros nos seguimos agrediendo, dónde está la solución a esa cuestión, creo que donde haya temas importantes de acusación idea de que alguien esta corrompido, pues que se presenten las acusaciones, que se hagan los señalamientos directos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pero así toda la justicia, todos los jueces todos los juzgadores si me parece que es una forma de ir lastimando lo que insisto ya es una convivencia muy complicada, concluyó José Ramón Cossío.