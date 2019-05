Trauwitz evade justicia de nuevo; no comparece ante juez por problemas de salud

El general brigadier Eduardo León Trauwitz nuevamente evade la justicia al faltar a la audiencia en el reclusorio Sur para escuchar las imputaciones que tiene la Fiscalía General de la República en su contra por el supuesto robo de hidrocarburos durante el sexenio pasado cuando estaba al frente de la seguridad de Pemex.

Trauwitz no acudió debido a problemas de salud, informó su defensa, ya que asegura fue operado y se encuentra internado; el abogado no dio más detalles de su cliente que ha evadido la justicia nuevamente al no comparecer por segunda ocasión consecutiva.

¿Miedo a ser detenido?

El pasado 23 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó capturar a León Trauwitz, pero el general promovió un amparo contra la orden de aprehensión.

El general señaló que el mismo día de la audiencia, la FGR pretendió cumplimentar la orden de detención, por lo que interpuso el amparo ante el juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México.

En diciembre del 2012, al asumir la presidencia Enrique Peña Nieto, el general León Trauwitz quedó al frente de la gerencia de servicios de seguridad física de Pemex, y en marzo del 2014, por aprobación del consejo de administración de la paraestatal, fue nombrado titular de la recién creada Subdirección de Salvaguarda Estratégica en la empresa.