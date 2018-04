[Video] Carpeta de investigación sobre estudiantes de cine está disponible: Sandoval

Guadalajara, Jal.- Da la cara el gobernador de Jalisco y para que no haya incertidumbre o dudas sobre la investigación de los tres estudiantes de cine desaparecidos, Aristóteles Sandoval anunció públicamente que pone a disposición de organismos nacionales o internacionales la carpeta de indagatoria que se lleva hasta el momento para analizar y revisar los indicios recabados de lo sucedido, "No habrá carpetazo", reiteró.

Sandoval Díaz aprovechó el primer informe de actividades del presidente de Expo Guadalajara, para reconocer que los hechos e información compartida sobre el paradero de los tres jóvenes privados de su libertad el pasado 19 de marzo ha estremecido a los jaliscienses, a los mexicanos y más allá de las fronteras.

Ante los terribles hechos por todos conocidos, como autoridad, asumo la parte que me corresponde, sin regateo, sin excusa y sin pretexto.

Como padre sé, que el sufrimiento por el que atraviesan las familias de Salomón, Daniel y Marco es mayúsculo, indescriptible e incontrolable. — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 25 de abril de 2018

Se trata de estudiantes, de jóvenes con futuro por delante y fueron por evidencia y se presume víctimas de hechos atroces; entiendo la indignación que priva a la sociedad, el dolor de hechos tan violentos.

Agregó que compartía la herida que significa para los familiares, amigos y compañeros de los tres estudiantes, así como la indignación social.

“Entiendo, un suceso de esta naturaleza sacude el entorno social desde sus cimientos, y nos hace preguntarnos ¿qué está pasando? ¿en qué momento nos perdimos? ¿qué le pasa a la sociedad? ¿cómo es capaz de hacer hechos tan atroces sin mayor remordimiento? cala la falta de respuestas” y reconoció el llamado a la autoridad, el preguntarse si se pudo evitar y no dejar esta zozobra, descontento y decepción.

“Como autoridad asumo parte de esta responsabilidad sin regateo sin excusa ni pretexto” por lo que dijo les ha prometido a las familias, con las que se ha reunido a diario durante las últimas cinco semanas, a continuar con el caso.

Aquí no hay carpetazo, hoy que la herida está latente es muy difícil para mí decir lo que se ha hecho, no nos hemos cruzado de brazos, quienes viven aquí saben se ha hecho frente al crimen organizado (…) los que aquí viven pueden dar fe no hemos sido omisos, no hemos tirado la toalla.

Dijo ser normal se cuestione un caso tan sensible, “más aún de un estado que presume un esquema democrático de pesos y contrapesos, en el que no debe existir verdades históricas o pruebas por decreto irrefutables, para que haya certeza plena: hago pública mi total disposición para que la carpeta de investigación la revise cualquier organismo nacional o internacional para que se conozca los indicios de lo que sucedió en realidad” anunció.

Llamó a mantener la unidad y no hacer una bandera política con estos hechos tan delicados, respeto a las familias y trabajar por la cultura de paz, reestructurar y organizar el enfoque de lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pues aceptó hasta el momento no ha dado resultado.

“La ruta para mejorar la sociedad es generar más empleos y mejores condiciones a través de educación y cultura, ir por nuestros jóvenes y no nos los siga arrebatando la delincuencia”. Aseguró no haber perdido el horizonte y seguirá trabajando hasta el último día de su gestión.