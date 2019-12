[Exclusiva] Bajo juramento, el hermano del Mayo asegura que sobornaron a García Luna y a un cercano de AMLO

El Sol de México hace pública, en exclusiva, la transcripción del día en que Jesús Zambada García, hermano de “El Mayo” Zambada, declara que sobornaron a Genaro García Luna y Gabriel Regino, un funcionario de Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba la Ciudad de México.

Esta es la transcripción de uno de los días del juicio contra Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, es lo que declaró el 20 de noviembre de 2018 “El Rey” Zambada. Lo presentamos hoy, a propósito del arresto del funcionario mexicano en Estados Unidos.

En algún momento le preguntan que en 2006, principios de 2007, fue de su entendimiento que Arturo Beltrán-Leyva, Héctor Beltrán-Leyva, El Indio, La Barbie y Grande habían reunido 50 millones de dólares para Genaro García Luna.

Además, asegura que García Luna tenía un compromiso firme con Arturo Beltrán-Leyva y que recibió al menos un maletín con tres millones de dólares de “El Mayo”. Y que le pagaron a “Rajino” (Regino) unos cuantos millones de dólares.

Este martes, la Justicia de Estado Unidos confirmó la detención de García Luna en Texas por los presuntos delitos de conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas tras haber recibido millonarios sobornos del cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán.

"García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa, de 'El Chapo' Guzmán, mientras controlaba la Fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México", declaró el fiscal de los Estados Unidos, Richard P. Donoghue.

Former Mexican Secretary of Public Security Arrested for Drug-Trafficking Conspiracy and Making False Statements https://t.co/e574wieyg6 — US Attorney EDNY (@EDNYnews) 10 de diciembre de 2019

La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República. En el segundo pago, en 2006, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Si García Luna es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Además, declaró que el cártel de Sinaloa pagó "unos millones de dólares" en sobornos a Gabriel Regino, que fue asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A continuación la transcripción:

TRANSCRIPCIÓN DE CAUSA PENAL PARA JUICIO ANTE EL HONORABLE JUEZ DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS BRIAN M.COGAN y un jurado.

Taquígrafo Judicial: Charleane M. Heading 225 Cadman Plaza East Brooklyn, Nueva York

ZAMBADA CONTRA PURPURA

POR EL SR. PURPURA: (Continúa).

PREGUNTA Y cuando habla de corrupción, si es posible, usted querría -- usted, quiero decir usted, Mayo, querría corromper probablemente a la policía local e ir tan alto como pueda en la política mexicana; ¿correcto?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

EL TRIBUNAL: Lo permitiré.

SRA. PARLOVECCHIO: Se refirió al testigo como Mayo.

SR. PURPURA: Dije usted y Mayo.

EL TRIBUNAL: No, no lo hizo. Haga la pregunta otra vez.

POR EL SR. PURPURA:

PREGUNTA: Cuando se trataba de corrupción policial en nombre de Mayo, usted querría corromper desde la policía local de carreteras, la policía federal; querría corromper lo más alto que pudiera. Mire, si Mayo pudiera corromper al presidente de México, lo haría, ¿no lo haría?

RESPUESTA: Quizás.

PREGUNTA: Y su hermano tenía un interés particular en una persona con el nombre de García Luna; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y desde 2001 hasta aproximadamente 2006 García Luna estuvo en [...] Y en 2006, consiguió un puesto en el gabinete del Gobierno mexicano como secretario de seguridad pública; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: ¿Qué es el secretario de seguridad pública?

RESPUESTA: La persona a cargo de la policía federal.

PREGUNTA: Y usted y su hermano Mayo conocieron a Luna en un restaurante en algún momento entre 2005 y 2006, ¿recuerda eso? ¿Recuerda?

RESPUESTA: No, no ahora.

SR. PURPURA: Veamos si podemos ayudarlo.

SR. PURPURA: ¿Puedo tener la Prueba 28?

POR EL SR. PURPURA: Le voy a mostrar solo para sus ojos la Prueba de la Defensa 28.

SR. PURPURA: Respetuosamente voy a preguntarle al intérprete para leer el primer párrafo -- P O tanto como sea necesario para refrescar su recuerdo. (El intérprete traduce el pasaje).

RESPUESTA: Me gustaría que repita la primera oración de nuevo para mí.

PREGUNTA: ¿Quiere que se lo repita?

EL INTÉRPRETE: Exactamente, abogado. El [...] escuchar lo que está diciendo.

EL TRIBUNAL: Dígale al testigo que cuando ella este leyéndole algo que nadie más necesita escucharlo sino él.

RESPUESTA: Hay un error en lo que estás diciendo. Está diciendo que me encontré con mi hermano Mayo con Luna y me reuní con el abogado de mi hermano con Luna, quien es Santiago Oscar Paredes y solo así puede haber muchos errores con lo que hay escrito y con la interpretación. Solo estoy aclarándolo para usted.

PREGUNTA: Usted conoció --

RESPUESTA: No, señor.

PREGUNTA: No conoció -- ¿se encontró con Luna en un restaurante?

RESPUESTA: Eso es correcto.

PREGUNTA: Bien. Y el propósito de encontrarse con Luna en el restaurante era porque iba a sobornarlo, darle $3 millones en un maletín; ¿verdad?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y el propósito de darle el dinero a Luna fue porque su hermano Mayo quería que Vigeras fuera el jefe en Culiacán, que fuera el jefe de policía en Culiacán; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y eso es porque su hermano Mayo tenía a Vigeras en su [...]

PREGUNTA: Y entonces Luna, este político, tomó $ 3 millones del dinero de Mayo; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y luego hubo una segunda reunión con Luna cuando él en realidad era el secretario de seguridad pública; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y en esta reunión, había otro maletín; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y en esta reunión, Luna tomó ese maletín y en ese el maletín había de 3 a $5 millones; ¿correcto?

RESPUESTA: Sí, había dinero.

PREGUNTA: ¿Hay dinero y hay dinero?

RESPUESTA: Eso es correcto.

PREGUNTA: Bien. Así que de 3 a 5 millones suena mucho más que 5 a $10; ¿verdad?

RESPUESTA: Sí, por supuesto.

PREGUNTA: Bien. Y, nuevamente, este fue el dinero de Mayo en 2007, correcto, no el de usted?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Además, este Luna que era el secretario de seguridad pública tenía un compromiso firme con Arturo Beltrán-Leyva; ¿correcto? [...] asegurándole a su hermano que no interferiría con su tráfico de narcóticos y arrestarlo a él; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: Y en 2006/principios de 2007 fue de su entendimiento que Arturo Beltrán-Leyva, Héctor Beltrán-Leyva, El Indio, La Barbie y Grande habían reunido $50 millones para dinero de protección para Luna; ¿correcto?

RESPUESTA: Eso era lo que se estaba diciendo.

PREGUNTA: Y en 2005 hay un caballero llamado Rajino, R-A-J-I-N-0; ¿correcto?

RESPUESTA: Correcto.

PREGUNTA: ¿Quién es Rajino?

RESPUESTA: Era el secretario de Gobierno cuando López Obrador fue el secretario de Estado del gobierno en la Ciudad de México, el estado de México.

PREGUNTA: ¿Qué relación, si hubo alguna, tuvo Rajino con Obrador?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

EL TRIBUNAL: Ha lugar.

PREGUNTA: ¿Cuánto dinero se le pagó a Rajino en 20057?

RESPUESTA: No estoy seguro, pero fueron unos pocos millones de dólares.

PREGUNTA: ¿Y por qué se le pagó?

RESPUESTA: Se le pagó porque se decía que era el próximo secretario de seguridad y si ese fuera el caso, era para nuestro [...]