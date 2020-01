Petromex busca mesa de trabajo con Pemex

Al dar a conocer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció el derecho a tener comisionados nacionales que representen y defienden al trabajador en todo el país, Óscar Solórzano Méndez, vocero nacional del Sindicato Petromex (disidente al tradicional Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana), anunció que entablarán una mesa de trabajo con Pemex.

Manifestó que la Ley Federal del Trabajo (LFT) se los permite, a pesar de no ser el titular del contrato colectivo de trabajo.

“El contrato colectivo aplica no solo a los sindicatos titulares sino a los sindicatos de nueva creación y a todos los trabajadores de acuerdo al Artículo 396. Y el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también es aplicable en México”, dijo.

Afirmó que el gobierno federal emitió un criterio que mandata a Pemex “que se nos otorguen esas licencias para que podamos representar a los trabajadores petroleros. Quiere decir que siempre hemos tenido la razón”.

Señaló que en la construcción de la Cuarta Transformación, los trabajadores petroleros del país seguirán siendo punta de lanza para adquirir y garantizar la libertad sindical, la justicia y la felicidad de las familias trabajadoras de México.

“Es una gran noticia no solo para el gremio petrolero sino para todos los sindicatos del país”, dijo.

Agradeció a nombre de todos los afiliados a Petromex, la solidaridad de los sindicatos de Salud, de Ferrocarriles, de la SCT, de Telecom, de los empleados federales, de los maestros y de todos los sindicatos hermanos que los acompañaron en esta lucha.

“La lucha no termina, pero vez tras vez, nos dijeron que no se podía, que la felicidad era inalcanzable para poder representar a los trabajadores petroleros, que no se podía romper ese monopolio y corporativismo corrupto”.

Solórzano Méndez adelantó que buscarán la reinstalación de los trabajadores despedidos injustamente, al tiempo de llamar a que se sumen a Petromex para seguir en la defensa de los derechos laborales.

“Al trabajador que no le dan un contrato por tener una ideología diferente al otro sindicato tradicional corrupto; al trabajador que fue despedido, a todas las compañeras y compañeros tengan la seguridad de que serán reinstalados”.