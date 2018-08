Policías incumplen protocolos de detención

La baja preparación y capacitación de los policías en todos los niveles ha llevado a que los elementos no detengan a los infractores de la ley, teniendo como resultado que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no cumpla con los objetivos planteados.



Ante esta realidad, México Evalúa identificó que es una constante en todas las corporaciones (municipales, estatales y federales) ya que a pesar de que la cifra de delincuencia ha aumentado, se tiene el registro de una disminución en las carpetas de investigación

Martha Novoa, coordinadora del Programa Justicia, sostuvo que esta situación se ha detectado en el país, ya que los policías carecen de capacidades para detener a una persona en flagrancia.

“La incidencia delictiva está en aumento. Pero se ve que en el número de carpetas de investigación, que se abren con detenidos, han disminuido (…) las policías no están deteniendo a los posibles responsables de un delito y esto se debe a que al policía, al tener pocas capacidades y condiciones, no tienen incentivos para detener”, expresó.

En entrevista con El Sol de México, Martha Novoa explica que si un policía detiene mal a un infractor, y aunando a sus bajas capacidades, puede tener una responsabilidad administrativa y hasta penal en el proceso.

“Entonces estamos viendo muy pocas detenciones a nivel nacional. No se está deteniendo, el policía no quiere detener. Aquí viene un problema y es donde nosotros estamos viendo la ‘puerta giratoria’ donde estamos fallando en políticas públicas de seguridad, porque no se está realmente haciendo un proceso bien”, detalló la especialista.

Comentó que en la actualidad no se tiene un problema con la reincidencia aunque si refiere que la autoridad no ha mostrado números que permitan decir que se están aplicando medidas distintas a la prisión preventiva, pero hoy “las personas quedan en libertad en proceso y en ese momento vuelven a delinquir y hay reincidencia. No tenemos números, no tenemos datos que nos permita señalar que se está dando”.

Novoa añade que aunado a ello también se tiene problemas con los Ministerios Públicos, policías de investigación y de peritos, ya que tiene una ausencia de capacitación, formación y sistemas de inteligencia.

Acotó que México tiene capacidades de investigación criminal realmente bajas, ya que este año “tenemos un índice de impunidad, donde inclusive estamos hablando de que solo el 6 por ciento de los delitos entran al Sistema por todo lo que conocemos de ‘cifra negra’ y porque las personas no están denunciando los delitos cometidos.





MÁS FALLAS EN EL”NUEVO” SISTEMA DE JUSTICIA PENAL





Martha Novoa, de México Evalua, comentó a Organización Editorial Mexicana (OEM), que en la actualidad el Nuevo Sistema de Justicia Penal presenta algunas deficiencias para su óptimo desempeño.

Refiere que no se ha creado la instancia de articulación de políticas públicas necesarias para su consolidación, además de tener fallas en cuanto a la información, por lo que llamo al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador a que le dé una oportunidad al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que realmente se establezcan estas condiciones necesarias a nivel de la política pública para que logremos, si bien no es un tema de corto plazo, pero “si tenemos el rumbo necesario y las políticas necesarias para que en el tiempo de vaya consolidado”.

“Es más bien un llamado a que se cree esta instancia técnica de coordinación donde se esté evaluado y se generen las políticas públicas necesarias para que en los próximos 10 años tengamos las condiciones en la gran mayoría de las instituciones del país. Estamos lejos del ideal que se prometió en el 2008”, enfatizó.

Ofreció un dato interesante de las deficiencias en el Sistema, sobre todo en los llamados “defensores de oficio” conde a nivel nacional cada defensor público tiene cerca de 200 imputados a defender, lo que vuelve casi inoperable.

“Esto está a la deriva y sin rumbo y esto ha traído como consecuencia que las brechas que ya se tenían identificadas entre las instituciones del Sistema para operar de manera óptima, estamos viendo qué más bien estaban avanzando se han detenido en el proceso o algunas otras han retrocedido, como las defensoras públicas donde estamos observando que se ha abierto más la brecha de condiciones”.

Por ultimo, también sostuvo que se tienen deficiencia en lo relativo a la atención a victimas y los asesores jurídicos de victimas que son inexistentes en el país. Además, también se tiene el caso de las unidades de servicio previo al juicio, que son las que hacen el análisis del riesgo y de medidas cautelares que se pudieran dictar.