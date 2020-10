“Lo malinterpretaron”, dice diputada de Morena que admitió dar un soborno de 20 mil pesos

La diputada federal por Morena, Abelina López, aseguró que se malinterpretaron sus palabras tras haber reconocido en tribuna que entregó 20 mil pesos al Ministerio Público en un caso que representaba como abogada.

En un video difundido este miércoles en sus redes sociales, la legisladora por Guerrero trató de desviar la polémica causada por sus palabras y acusó que los verdaderos corruptos son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la ex primera dama, Martha Sahagún, y también Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

¿No que ya no había corrupción?



Ahhh pero fue en el sexenio pasado, oc



Así la diputada de Morena, Abelina López, confesando que tuvo que ser corrupta.pic.twitter.com/KnRPlbIFFC — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 14, 2020

Durante la sesión del martes, cuando se discutía el incremento de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, desde la tribuna la diputada reconoció que entregó 20 mil pesos al Ministerio Público para poder acceder a un juicio abreviado que defendía como abogada.

En ese momento, López expresó textualmente: “Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”, dicho que de inmediato inundó las redes sociales y medios de comunicación e hizo que la diputada morenista se volviera tendencia.

Seguiremos trabajando en combatir la corrupción, les guste o no les guste, nos comprometimos a eso y seguirá el barrido de arriba hacia abajo. 💕🕊️💕#ConCargoySinCargoSICUMPLE 🌹 pic.twitter.com/e6kNp4knKl — Abelina López (@AbelinaLopezR) October 14, 2020

Ante esto, este miércoles la legisladora reculó y dijo en su video que ella no dio los 20 mil pesos, sino que los entregó su defendido y le recomendó que ella prefería buscar una herramienta legal y finalmente ella no dio nada, pues no está acostumbrada a la corrupción y que “ahora resulta que la corrupta es Abelina”.

Así, concluyó al sentenciar que les guste o no les guste, en este país habrá justicia.