Abuelo de Manuel Velasco va por Tren Transístmico

El empresario Fernando Coello Pedrero, quien fue asesor de Andrés Manuel López Obrador durante su gestión como Jefe de Gobierno capitalino, levantó la mano para construir el Tren Transístmico sin esperar a que el gobierno federal lance la convocatoria de este proyecto, que consistiría en un corredor ferroviario de carga para conectar con trenes eléctricos al Golfo de México y el Océano Pacífico desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca.

El industrial y también abuelo del senador con licencia, Manuel Velasco Coello, dijo que tiene amigos poderosos en Estados Unidos dispuestos a apoyar económicamente ese proyecto.

¿Cuáles son sus amigos?

“Es uno que tiene un museo en Dallas y tiene obras de Miguel Ángel”, contestó a El Sol de México. Aclaró que mejor harían la obra sólo con capital privado mexicano.

¿Ya platicó de este proyecto con el Presidente de México?

“No he hablado nada con él”, dijo explicando que ahorita sólo están levantando la mano para participar en el proyecto del gobierno federal para construir dicho tren.

¿Usted tiene mucha amistad con el Presidente de México?, ¿se está apoyando en eso para lanzar su propuesta?

Mira, yo la amistad que tengo con él es una amistad de muchos años y de cariño, entonces yo al Presidente lo respeto mucho y lo quiero mucho y no quiero tener problemas con él de ninguna índole.

¿Y si no le diera la obra a usted?

No me importa si no me la dan a mí, no me importa. Yo no estoy para tener ningún problema con Andrés (Manuel López Obrador), quien es el mejor Presidente que ha llegado y así será. Yo tendré mi relación hasta que yo me muera.

Destacó que la última vez que se reunió con López Obrador fue hace 20 días, pero no le comentó nada acerca del proyecto para el Tren Transístmico.

“Si me llama, le voy a contar cómo están las cosas. Va a ser sorpresa para el Presidente”, resaltó.

La secretaria general del Sindicato de Equidad e Integración Nacional, Lourdes Valdés Galán, quien acompañó a Fernando Coello, manifestó que la primera etapa se concluiría en tres años con un costo de 10 mil a 13 mil millones de dólares.