Acusa AMLO que simpatizantes a favor de la SCJN actuaron con prepotencia

Luego que este domingo manifestantes en pro de la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se confrontaron con simpatizantes de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los que protestaron actuaron con prepotencia porque les quitaron sus pancartas.

"Yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron de ir a provocar y a quitarles las mantas”, dijo el mandatario federal.

No obstante, han circulado en redes sociales que quienes se manifestaban a favor del gobierno del presidente y en contra de la Corte, fueron trasladados por la policía y en días previos ya habían agredido a medios de comunicación.

Sin embargo, este lunes el presidente defendió a quienes apoyan a su movimiento político, autodenominado como la Cuarta Transformación y dijo qué no cree que haya sido correcto que les tratara de quitar a sus simpatizantes sus pancartas.

“Hay que respetar eso. No creo yo que sea eso es correcto. Hay que evitar la confrontación y la violencia, ya cuando se llega eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos, tan es así que no había ni policía, porque hay libertades. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, no es como antes” dijo el presidente”, dijo el mandatario, a pesar de que en los videos se ve a uno de los simpatizantes del Gobierno lanzar patadas al otro grupo.

“Los conservadores son muy autoritarios, no diría fascista porque es distinto lo qué pasa en México a otros países, puede haber algunos diligentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero si también contendencia autoritaria. Muy poco tolerantes. Ojalá y no pasen estas cosas, todo mundo tiene derecho manifestarse”, indicó.

El mandatario dijo que fueron tres mil personas a la marcha y la minimizó al decir que fue “muy erizo” y que “tienen que echarle más ganas”.

Sostuvo que no tienen bandera sus adversarios porque no se puede defender a la SCJN y aprovechó para arremeter de nueva cuenta al Poder Judicial al señalar que ganan más que él.