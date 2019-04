Alejandro Rojas denuncia que Morena tiene prisa por expulsarlo

Luego de denunciar que Morena quiere realizarle un juicio “en lo oscurito”, Alejandro Rojas Díaz Durán, señaló que la dirigencia de este partido tiene mucha prisa por expulsarlo por no ser cómplice de la corrupción, los dedazos y las imposiciones.

“Mi expulsión de Morena sería una señal ominosa para el país. Exijo se me permita ejercer mi derecho a la libertad de expresión; “hoy vienen por mí, mañana vendrán por todos ustedes”, advirtió.

Esto se da después de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aprobó diferir la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos del procedimiento de oficio en contra del consejero de este partido político.

Me están informando que la @CNHJ_Morena borró el tweet que habían publicado. Se dieron cuenta que están violando dos garantías constitucionales:



1. No me notificaron.

2. El juicio tiene que ser público, no en lo oscurito. pic.twitter.com/X2SCelawCn — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) 17 de abril de 2019

“Están violando el debido proceso, lo que resuelvan será inconstitucional, será ilegal y será antiestatutario”, aseveró Alejandro Rojas.

En este sentido, el morenista denunció que no fue notificado por la Comisión de Honestidad y Justicia sobre esta resolución, además de que pidió que su proceso se realice públicamente para que ciudadanos, medios de comunicación y militantes puedan acompañar el juicio en tiempo real.

El morenista argumentó que se defenderá hasta las últimas instancias, por lo que no descartó acudir a tribunales de justicia para resolver su caso.

Foto: Cuartoscuro

No van a asfixiar mi libertad de expresión y tampoco me van a expulsar de Morena. No me voy a dejar, porque yo tengo la razón, tengo el derecho y porque digo la verdad

Así mismo, Rojas Díaz Durán insistió en que se debe acabar la simulación y la corrupción política para evitar que Morena “se convierta en un PRIMOR, en un PRD”.