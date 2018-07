Alfonso Romo descarta despidos por descentralización de secretarías

Alfonso Romo, futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República, descartó en el país vaya a haber despidos en el marco de la descentralización de las dependencias federales.





“No, hombre, para nada. Ahorita no. No estamos contemplado nada que cause inestabilidad, pero va haber un recorte fuerte”, dijo en entrevista al término de una reunión de López Obrador con líderes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

Romo Garza reconoció que el problema más delicado para los siguientes años del sexenio será la inseguridad, y si no la resuelven advirtió que no habrá crecimiento.





Durante un mensaje a medios en el que estuvieron presentes Miguel Torruco, nominado a la Secretaría de Turismo; así como los presidentes de la Concanaco y la Concamin, José Manuel López Campos y Francisco Cervantes Díaz; garantizó que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, enfrentará esta tarea cuando asuma el papel de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.





"El presidente electo Andrés Manuel ha sido muy claro en decir, voy a ser el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que es el problema más delicado que tenemos en los próximos años. No tengan duda que ese problema de la inseguridad se tiene que combatir porque si no, no hay crecimiento", comentó.





Por su parte, Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo, detalló que se desplegarán planes de turismo social, rural y para la tercera edad en el próximo plan.





Retomarán el programa Disfruta Ciudad de México que se aplicó durante este sexenio en la administración de Miguel Ángel Mancera. También pondrán en marcha Operación Puerta, para realizar convenios con las aerolíbeas y promover los destinos turísticos de México ante el Consejo Turístico.





Para promover el rescate de la cultura mexicana y restablecer los vínculos con los mexico-americanos, entrará en vigor el plan "Reconstruir con mis raíces". José Manuel López Campos, presidente del Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, aplaudió la apertura al diálogo de López Obrador, quien se ha comprometido con las cámaras comerciales a reunirse cada tres meses para evaluar los proyectos.





"La apertura al diálogo, consideramos de gran interés el poder presentar con quien va a ser el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los miembros de su gabinete, los planesby proyectos que van a hacer a nuestro país más próspero", concluyó.











Con información de Notimex.