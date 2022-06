Alito propone ley para acceder a armas: "que los criminales sepan que la gente se defenderá"

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció que este instituto político propondrá al Congreso de la Unión modificar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder y obtener un arma de mayor calibre, a efecto de que puedan proteger en sus casa, negocios y de sus vidas.

En conferencia de prensa, el líder del tricolor mencionó que ante el panorama de inseguridad que estamos viviendo en el país, es obligación presentar esta propuesta pues la gente está indefensa cuando llegan a sus casas, a los negocios donde muchas veces los asesinan a mujeres y hombres mexicanos que no pueden defenderse.

“Ya no se puede vivir, lo que está viviendo este país se cae a pedazos por la inseguridad. No hay crecimiento económico, no hay medicamentos, no hay oportunidades, no hay inversión. Los mexicanos están en la sobra y este gobierno no hace nada”.

Propondrá que militares puedan llevar sus armas a su casa

Por ello, también presentaremos una ley para que a partir de cierto grado los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina, pueden llevarse sus armas a sus casas para que puedan hacerle frente a la delincuencia.

“Sabemos que muchos militares, en cada marino, en cada piloto, cada soldado, hay un mexicano dispuesto a dar su vida por su país y por su gente. Sabemos que muchos militares son secuestrados, asesinados en su tiempo franco, porque los esperan, lo siguen y captura por hacer su trabajo.

“Así que queremos que estén armados de manera permanente como pasa a la mayoría de las fuerzas armadas y policías del mundo, para cuidarse y para que nos puedan cuidar. Reitero nuestro mayor respeto absoluto y apoyo a las fuerzas armadas de nuestro país”, señaló Alejandro Moreno.

Acompañado por integrantes del PRI, entre ellos la secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, Alito como lo llaman sus amigos, reconoció que sus propuestas causarán polémica, pero que se trata de la falta respuesta del Estado.

“No hay Estado que cuide a los mexicanos, que ahora los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender, se tiene que acabar el status de depredadores impones que tienen en cientos de ciudades a las familias mexicanas bajo zozobra”, mencionó.

Refirió que para acceder a las armas, se tendrá que pasar por controles de confianza, pero a falta de que el Estado mexicano te de seguridad - y lo digo con mucha responsabilidad-, este gobierno no garantiza seguridad a las familias mexicanas.

Es el momento en que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, negocio, su cuadra y a su familia, porque los están asesinando de manera impune.

Es claro que esto va a generar un gran debate, pero ese debate va hay que generarlo y discutirlo, analizarlo de fondo, porque dejar morir a cientos de mexicanos cada día a manos de la delincuencia ya no se puede permitir, advirtió el líder priista.

“Nuestra prioridad debe ser la gente honesta y que el crimen organizado sepa que la gente se va a defender ante las agresiones ante el daño que ellos le generan”.

También, se propondrá no militarizar a la policía y a las fuerzas armadas, pues está claro que lo que se ha planteado desde un inicio es que haya capacitación, formación, que haya equipamiento y mejores salarios; pero no podemos realizar está acción en nuestro país, reiteró Alejandro Moreno.

Dijo que es partidario de que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles para realizar las labores de defensa en nuestro territorio para defendernos soberanía.

Asimismo, los policías deben ser formados física, mental y económicamente para darle fortaleza, seguridad y también mayor capacitación en el nuevo sistema penal, pues tiene que tener conocimiento, trabajar articulados y verdaderamente tener una estrategia clara y puntual para el combate al crimen organizado.

De igual forma, debemos luchar para tener mejor presupuesto, así los legisladores del PRI, trabajaremos en equipo para dotar de mayores recursos, programas a las policías, locales y estatales, porque este gobierno de manera ruin eliminó todos los programas de apoyo en temas de seguridad a estados y municipios, cuestionó Alejandro Moreno.

Alito justificó estas propuestas porque dijo que este gobierno ha sido inexperto, con falta de conocimiento, con falta de experiencia y prácticamente se ha perdido el control del país y está en manos del crimen organizado.

“Estamos viviendo tiempos muy complicados y como se ha dicho ya por otras personas, por autoridades, por instituciones, prácticamente los ojos del mundo se están volviendo en México porque vamos rumbo directo a que el crimen organizado controle al Estado Mexicano.

Alejandro reiteró que estos problemas que vive el país, es porque gobierno siguen nombrando a gente que no está preparada y no tiene experiencia para resolverlos, como es la asignación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana federal, Rosa Isela Rodríguez y la nueva Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara luz Flores, una candidata de Morena derrotada en Nuevo León que no tiene ninguna experiencia ni conocimiento en ese tema.

“Pura ocurrencia, puro amiguismo que nos cuesta vidas de mexicanos y provoca una gran preocupación poner gente que no tiene conocimiento que no sabe del tema con estas sugerencias nos cuestan miles y miles de vidas de mexicanas y mexicanos”.