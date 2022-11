AMLO acusa "sabadazos" del Poder Judicial: liberan a delincuentes ese día

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró qué hay menos impunidad en el país, pero acusó que no es en el caso del Poder Judicial, donde, dijo que todavía hay problemas con los jueces que liberan a personas que cometen delitos y resaltó que los liberan los días sábado, porque se integró mal la averiguación o por cualquier otro pretexto, reprochó.

El mandatario sostuvo en su conferencia que todavía hay muchos problemas en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y advirtió que va a seguir haciendo la denuncia.

“Porque siguen los sabadazos y espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto como algo prioritario, el Consejo de la Judicatura. Hoy vamos a dar a conocer un caso y también fue un sábado”, adelantó el mandatario, luego que ha estado denunciando casos de presunta corrupción de juzgadores.

Durante la conferencia de prensa, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana denunció que se liberó en Jalisco a un sujeto recluido llamado Ramón “N” alias “El Moncho” que tenía mandamientos judiciales por secuestro y otros ilícitos.

Poder Judicial es donde subyace complicidad

Al preguntarle al presidente si son los jueces quienes tienen más complicidad con criminales, respondió que en general no es así, pero añadió que “hay menos impunidad, sin duda, pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad y protección, es en el caso del Poder Judicial para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan, porque se integró mal, la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, porque resulta que se vuelven muy legalistas. Es un problema estructural, pero hay que atenderlo”, sentenció.

Indicó que puede salir una iniciativa de reforma desde el propio seno del Poder Judicial para evitar que siga la corrupción de algunos jueces, “porque hace falta y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema, y no se inicia ningún proceso de investigación y la Judicatura es para eso, es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, porque el Ejecutivo no puede intervenir, tampoco el Legislativo, tiene que surgir del interior”, consideró López Obrador.

El mandatario federal aprovechó para reprochar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice los alcances del derecho a las libertades religiosas y dijo, “para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo, por qué no se meten en esto que estamos tratando”.

También recriminó que la SCJN discuta los alcances de la Prisión Preventiva Oficiosa:

“¿Cómo van a estar protegiendo factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos? ¿Y van a seguir? ¿Vamos a seguir con lo mismo?, ¿lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo?, y ahora que es un delito grave lo quieren quitar”, lamentó.

Finalmente negó que los jueces sean todo poderosos y aseguró que se ha avanzado para detener la impunidad, pero reiteró que hay todavía “muchos obstáculos”, pero vamos insistió que va a seguir tratando el tema, concluyó.