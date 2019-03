AMLO analiza mando militar para Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza designar a un militar en activo para que dirija la Guardia Nacional, pese a que se le ha pedido que el mando resida en un civil y fue una de las principales discusiones por las que se retardó su aprobación en el Congreso de la Unión.

De acuerdo a la reforma, puede ser un militar en activo, puede ser un militar retirado o puede ser un civil, así está la reforma porque también he visto o he escuchado que se dice que tiene que ser un civil, o si es militar, tiene ser retirado, no necesariamente. Yo estoy viendo qué es lo que más conviene, qué es lo que nos garantice que funcione mejor

Asimismo, exhortó para que esta misma semana la iniciativa constitucional en los 17 congresos locales, para que ya comience con el reclutamiento de los 50 mil elementos extras y entré en operación en las 266 coordinaciones regionales.

“Yo espero que en esta semana se logre, luego hay que publicar la reforma, se tienen que hacer las leyes secundarias, pero ya con la aprobación de la reforma constitucional, podemos avanzar, lo estamos haciendo, no podemos dejar el problema de la inseguridad sin atención”, pidió.

Para este año designarán 15 mil millones de pesos para construir 87 instalaciones con 120 elementos de seguridad cada una, adquirir automóviles y atender los salarios.

Sobre la regulación del uso de la fuerza de la Guardia Nacional, sostuvo que el tema será analizado por las organizaciones de la sociedad civil, para que no haya armas no permitidas y se incurra en violación de derechos humanos.

Que lo analicen los especialistas y que se llegue a un acuerdo sobre esto; y por eso lo de la ley, es mucho mejor que se reglamente el uso de la fuerza.

Aseguró que con la Guardia Nacional e acabará con la presencia de organizaciones criminales en el país, sin embargo, reconoció que necesitan reclutar más personal para las tropas.