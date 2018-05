AMLO dejará a Ejército en las calles del país: General Audomaro

El general Audomaro Martínez Zapata, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y encargado de su seguridad desde 2006, advirtió que los gobernadores en estados no han hecho su trabajo en el tema de seguridad.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), el encargado de elaborar el plan de seguridad 2018-2024 del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que el Ejército se mantendrá en las calles por lo menos la mitad del sexenio para dar tiempo a la profesionalización de los cuerpos policiacos.

Al mantener un diálogo con un grupo de empresarios, abogados y notarios públicos, el militar retirado señaló que ante la falta de resultados de los gobiernos estatales se han apoyado en el Ejército, pero advirtió que los militares no son para andar en las calles.

“No es función del Ejército estar en la calle como policías. No podemos sustituir a los policías con militares. El militar está hecho para otra cosa, no para atender la seguridad pública”, dijo.

Ante ello, El Sol de Sinaloa le preguntó si en caso de que López Obrador gane las elecciones y ya en el poder el Ejército continuará en las calles o lo regresarán a los cuarteles.

"Inicialmente tendremos que seguir recibiendo el apoyo del Ejército porque es la Institución que mantiene a la sociedad un poco más en calma. No lo podemos retirar de inmediato si no tenemos una policía preparada y organizada", explicó.

¿Por cuánto tiempo más?

"Tres años máximo estará en la calle". Precisó que para darle seguridad a la gente se requieren mínimo tres años para poner piso parejo y más de seis años para que funcione. “No me gusta engañar, requerimos seis años para trabajar bien”, indicó. Asimismo cuestionó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio al advertir que ni la policía, mucho menos el Ejército, están en condiciones como Primer Respondiente, además, la sociedad no lo conoce, por lo que culpa al sistema de que muchos que delinquen queden en libertad por no estar suficientemente integrado el expediente.

Si López Obrador es presidente ¿se rechazará o se seguirá trabajando con este Sistema?

"El sistema de justicia penal nuevo que se está aplicando ya está establecido, debe continuar. Podemos mejorar su funcionamiento, pero tenemos que respetarlo como está".

Se menciona que usted será el secretario de la Defensa Nacional si gana López

Obrador.

"No, no. Ya estoy muy grande, no, eso es otra cosa. Ya tengo tiempo retirado, el trabajo debe continuar. Las instituciones se deben de respetar conforme funcionan y si el Ejército funciona bien a como está y selecciona bien a sus generales más antiguos como nuevo secretario, no hay que cambiar ese sistema".

El general de división precisó que para conocer más a fondo el tema de seguridad están recabando la información de todas las poblaciones y su sentir sobre este tema para llevar a cabo los planes y programas en la solución de la situación violenta en la que está inmerso el país. Dijo que las fallas se deben a que cada dependencia va por su lado.

“Nosotros estamos buscando la coordinación de toda las dependencias, a nivel nacional para que salgan directivas horizontales para bajar las políticas en cada una de las áreas”, dijo. “Respecto a la seguridad interior la que se encarga que se mantenga el ambiente en paz y que está a cargo de la Policía Federal, ministerios públicos federales, jueces federales, aduanas, lavado de dinero y delitos fiscales, quienes está fallando porque trabajan de manera individual, nunca como organismo colectivo. En el tema de la Seguridad Pública, explicó que aquí quien está fallando son los gobernadores porque son los encargados de darle tranquilidad a la población.