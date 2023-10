AMLO despide a Ricardo Sheffield y agradece su labor en la Profeco

El presidente Andrés Manuel López Obrador le agradeció al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, su apoyo en su última participación durante la conferencia mañanera, debido a que este funcionario dejará su cargo para buscar la candidatura con Morena para la gubernatura del Estado de Guanajuato.

“En lo que corresponde Ricardo como servidor público nos ayuda mucho y es muy eficiente el estar informando todos los lunes sobre ‘Quién es quién es los precios’, ayuda porque de esta manera con la competencia se logra que haya más equilibrio en los precios”, dijo el presidente al inicio de su mañanera.

El mandatario subrayó que gracias a la competencia la gente puede tener precios bajos sin necesidad de que el Gobierno aplique multas o fije precios.

“No hace falta aplicar medidas coercitivas o multar o establecer precios oficiales en las mercancías o en los alimentos, con la competencia se puede, por eso es también importante la democracia: Cuando hay uno solo que domina, el que está en el poder se siente absoluto, es lo mismo en el comercio si hubiera una sola tienda el tendedero por muy bueno que sea siempre tendría la tentación de vender más caro”, dijo el mandatario.

“Entonces así es como hemos podido, con la participación de comerciantes, ir controlando la inflación, el que no aumenten los precios, que no haya carestía, porque eso daña mucho la economía”, subrayó.

“Podemos estar aumentando los salarios como lo hemos hecho, pero si hay inflación la gente no tiene poder de compra o se reduce su poder de compra, por eso tenemos que controlar la inflación y lo hemos estado logrando”, aseguró López Obrador.

El presidente también agradeció a los vendedores de combustible y de alimentos que han ayudado a mantener precios estables. En referencia a la gasolina, dijo que no aumenta porque hay un subsidio y eso era un sacrilegio para los neoliberales. “Ahora no aumenta el precio de los combustibles, ya llevamos cinco años y estamos en el último año de gobierno y desde que llegamos no aumentado en términos reales el precio de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz e incluso ha disminuido en algunos casos”, concluyó.