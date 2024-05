AMLO garantiza que no habrá represión a maestros de la CNTE por bloqueos en CDMX

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizó ayer, jueves, por distintos puntos de la capital y amagó con bloquear próximamente el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México si no se atienden sus demandas salariales, Andrés Manuel López Obrador dijo que ellos están en su derecho de manifestarse y, subrayó, que no serán reprimidos, sin embargo, advirtió que los inconformes deben manifestar de manera pacífica.

“Ellos (los maestros de la CNTE), como todos los manifestantes, están en libertad de expresarse. En este Gobierno no se reprime a nadie. Somos distintos —y vaya que nos han provocado—. Pero, quiero, también, tener el orgullo de decir al final del gobierno que no reprimimos a nadie, que el Gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres, y eso también les molesta mucho (a nuestros adversarios), que no silenciamos a nadie”, remarcó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera de este viernes.

Asimismo, el presidente garantizó el derecho a la libertad de expresión y sostuvo que no habrá represión para nadie. No obstante, recomendó a quienes se manifiesten que lo hagan sin violencia.

Entonces, si una organización se manifiesta, lo único que les recomendamos es que lo hagan de manera pacífica, porque ¿quién usa la violencia?, ¿quién usa la fuerza? ¡Los que no tienen la razón!expresó AMLO

Aseveró que se puede luchar para transformar al país por la vía pacífica y sin violencia y remarcó que la gente debe manifestarse. “Todos hay que manifestarse, todos tenemos ese derecho, vivimos en un país libre”.

El presidente sostuvo que mantiene diálogos de negociación con la CNTE y que hay mesas para dar solución a sus demandas salariales, fundamentalmente para liberar presos detenidos en el sexenio anterior.

Sostuvo que hubo medios de comunicación que atacaron a dirigentes de la CNTE, como Flavio Sosa, y defendió a los líderes que fueron perseguidos por el Gobierno.

Respecto al avance de las negociaciones, dijo que “no hay prisa” y, “lo importante es que se llegue a un buen acuerdo”.