AMLO no convirtió a México en Cuba ni Venezuela pero tampoco en Dinamarca: Jorge Álvarez

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, aseguró que, contrario a lo que dice la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador no convirtió a México en Cuba ni Venezuela, pues ha crecido en términos económico y en reducción de la pobreza, sin embargo, dijo que la nación tampoco está cerca de ser Dinamarca como ha prometido el Ejecutivo.

Al referirse al Quinto Informe de Gobierno del presidente López Obrador que entregó hoy la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, Álvarez Máynez destacó los logros de la actual administración y también las deudas.

“Ya es el año 2023 y México no es Cuba ni Venezuela. Este país está creciendo a una tasa anual del 3 por ciento, se han generado más de 800 mil empleos en el último año y cinco millones de personas salieron de la pobreza en lo que va del sexenio, gracias en buena medida a dos hechos que forman parte de la agenda de nuestro movimiento: el incremento sostenido de los salarios y los programas sociales. Eso que debería ser innegable para muchos no lo es, pero también es cierto que es el año 2023 y este país no es Dinamarca”, expresó.

El legislador acusó que el sistema de salud está colapsado y dejó sin atención a 30 millones de personas. Así también que el presidente no cumplió su promesa de garantizar paz para los mexicanos.

“En 2018 nos prometieron vivir en paz y cinco años después la guerra sigue, hay más violencia y más inseguridad en todas las regiones del país que nunca antes, también eso debería ser incuestionable. Es imposible de reconocer para los demás, unos y otros son quienes llevan negando cinco años que hay una país distinto al de ellos, que hay que escoger entre conformarnos con lo que tenemos o regresar al pasado”, indicó.