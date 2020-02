AMLO: No nos afecta campaña de Claudio X. González en desabasto de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la campaña “Toma tu remo” de Claudio X. González, para sumar bufetes de abogados y emprender amparos en contra del gobierno federal, ante desabasto de medicamentos, ponga en riesgo sus políticas públicas.

Durante la conferencia mañanera criticó que, al defender a las laboratorios y distribuidoras de medicamentos, demuestran que son “Mexicanos a Favor de la Corrupción, me están dando la razón, pero no está mal”.

“No afecta el que los abogados ayuden para que no falten los medicamentos, ya sabemos que hay oposición, porque no todos desde luego, pero muchos laboratorios y, sobre todo, distribuidores hacían su agosto, lo que me extraña que esta asociación, ahora esté protegiendo las empresas”, opinó.

De acuerdo con la edición de ayer de El Sol de México, el también presidente de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, busca crear una red de abogados a nivel nacional, para impugnar políticas que afecten los derechos de educación, salud y trabajo de los sectores vulnerables.

Por ahora, ya se sumaron Puebla, Oaxaca, Aguascalientes y San Luis Potosí a la iniciativa “Toma tu Remo” y entre los bufetes destaca el nombre de Rivadeneyra, Treviño & de Campo SC.

Cabe recordar que detrás de los amparos que presentó la asociación #NoMásDerroches, para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, estaba Claudio X. González.

Lograron interponer un total de 147 juicios de amparo y frenar la obra hasta el 16 de octubre, luego de que un juez federal falló a favor del gobierno federal por considerar que era un tema de interés nacional.