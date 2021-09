AMLO presume a tecnócratas récords económicos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presumió que en el último año su administración ha logrado siete récords en materia económica, logros que deben de decirse a los cuatro vientos.

“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir, pero no he terminado, porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: Tengan para que aprendan”, dijo durante su mensaje por su Tercer Informe de Gobierno.

Sobre estos éxitos que ayer presumió el Presidente, especialistas coincidieron que algunos fueron mérito de factores externos y no del gobierno.

Entre los récords que destacó el jefe del Ejecutivo está el de las remesas, que para Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), “no es ningún logro de este gobierno”, ya que se trata de apoyos que envían millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos que no encontraron oportunidades aquí en el país.

En el documento del Tercer Informe de Gobierno, la administración pública reconoce que el incremento en las remesas “fueron consecuencia de los estímulos fiscales que otorgó el Gobierno de los Estados Unidos de América a su población y el competitivo diferencial cambiario” En cuanto a la inversión extranjera directa, que según el Presidente llegó a niveles históricos, Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), refirió que esta llegada de capital se debe más a la necesidad que tienen empresas por mantener sus operaciones en México, y no a un logro del gobierno.

Destacó que entre el primer trimestre y el segundo trimestre de este año, la inyección de capital extranjero disminuyó 52 por ciento, debido a la incertidumbre generada por el Gobierno federal.

Destacó también el incremento de 44 por ciento en el salario mínimo, algo que dijo no ocurría desde hace más de tres décadas. Los analistas coincidieron en que este puede considerarse un logro del gobierno ya que, apuntó Sánchez Tello, aunque fue propuesta de la iniciativa privada, los gobiernos anteriores no lo hicieron.

Sin embargo, Martínez subrayó que el incremento a la inflación registrada este año ya “se comió” este aumento al salario mínimo.

Respecto al récord en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, los analistas coincidieron en que tiene que ver más con las estrategias que tomaron las empresas para sortear la incertidumbre por la que atraviesa el país, que por el gobierno.

Lo mismo ocurre con los niveles de las reservas internacionales del Banco de México, que según los especialistas tiene que ver con la autonomía de la institución central y con la fortaleza del sistema financiero, entre otros factores, como la inclusión de 12 mil 700 millones de dólares enviados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por los Derechos Especiales de Giro (DEG), bonos que fueron mandados para permitir que el país mantenga su liquidez.

López Obrador presumió también que en lo que va de su gobierno no se ha devaluado el peso algo que, para Sánchez Tello, tiene que ver más con la libertad cambiaria de la moneda nacional y el comportamiento del mercado, mientras que Martínez subrayó que sí ha habido una depreciación de 11 por ciento frente al dólar en los últimos tres meses.

Finalmente, el Presidente subrayó que su gobierno no se ha endeudado, pese a la crisis por la que atravesó por la pandemia, algo que sí reconocieron los analistas consultados quienes destacaron que esta administración ha sido responsable en el manejo de las finanzas públicas.

COMBATE A LA DELINCUENCIA

Durante su mensaje por el Tercer Informe de Gobierno, López Obrador reconoció que son tres delitos los que registraron un alza en el país: feminicidios, 13 por ciento; extorsión, 28 por ciento, y robo a transporte individual, 12 por ciento. En el caso del feminicidio, aseguró que antes no se tipificaba bien, por eso el incremento.

Además, destacó que también hubo una baja en los delitos de huachicol en 18 por ciento, homicidios en 0.5 por ciento, robo de vehículos en 28 por ciento y secuestro en 18 por ciento.

Igualmente reconoció el Presidente los pendientes de su administración, como el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero se mostró optimista.